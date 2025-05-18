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婦信「吳淡如」中計1979萬入歹徒口袋 落網車手緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓婦人在去年透過臉書，看到歹徒冒用名人「吳淡如」的投資廣告，洪婦加入LINE群組後，短短1個月間，被騙走1979萬元，直至無法出金才知上當，洪婦報警，以再交付200萬元服務費時，查獲陳姓女車手，陳女稱是應徵「外務專員」，一審近日審結，認定此案未遂、無前科，已與被害人和解，判刑8月、緩刑3年，可上訴。

判決指出，洪姓婦人（62歲）在去年5月間，透過臉書投資教學廣告，看到詐騙集團以名人「吳淡如」為宣傳的廣告，與歹徒假冒的「吳淡如」加入LINE好友後，又被加進「鬥志昂揚」群組。

洪婦依對方指示下載一款名為「勁德」的投資APP，詐欺集團再綽號「黃鳳梅」的帳號，向洪婦佯以介紹可以投資購買基金、股票，致洪婦信以為真，陷於錯誤，去年8月至9月間，依「勁德資本線上客服」指示，陸續匯款、面交1979萬元。

洪婦因出金不順，察覺有異報警，配合警方誘捕偵查，在去年9月間，在對方要求再交付獲利25％的200萬元服務費時，順利查獲對方派來取款的陳姓女車手（53歲）。

陳女經警方告知已成詐騙共犯時，喊冤稱是應徵「外務專員」，但工作證是對方要求到超商影印出來的，陳女甚至一度情緒激動問警方「「我今天不能回家嗎」，全案警詢後依詐欺罪送辦，檢方聲押獲准後，偵結起訴。

台中地院近日審結，認為陳女始終坦認犯行，沒有前科，且此案是未遂，非犯罪集團核心角色，已與被害人達成和解，因此依詐欺取財未遂罪，判刑8月，緩刑3年，仍可上訴。

第五警分局指出，詐騙集團假冒專家名人，在社群平台以一頁式廣告吸引點擊，民眾切勿輕信網路投資訊息，另也要注意以「求職、打工」名義，利用民眾向假投資被害人收款的詐騙手法。

第五警分局表示，如有疑似詐騙問題，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，也可至165打詐儀表板查詢最新詐騙案例及提出檢舉，一起提升防詐免疫力。

台中市洪姓婦人被假冒名人的歹徒騙走1979萬元，警方查獲向詐騙集團應徵工作的陳姓女車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓婦人被假冒名人的歹徒騙走1979萬元，警方查獲向詐騙集團應徵工作的陳姓女車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓婦人被假冒名人的歹徒騙走1979萬元，報警查獲取款的陳姓女車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓婦人被假冒名人的歹徒騙走1979萬元，報警查獲取款的陳姓女車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓婦人被假冒名人的歹徒騙走1979萬元，警方查獲向詐騙集團應徵工作的陳姓女車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓婦人被假冒名人的歹徒騙走1979萬元，警方查獲向詐騙集團應徵工作的陳姓女車手。記者陳宏睿／翻攝

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