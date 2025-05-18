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金主逾6千萬財產 檢聲請擴大沒收

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

綽號「圈圈」的詹姓男子，前年在峇里島成立號稱「東南亞最大桶」的詐騙機房，去年十月一○二人遭訴，而詹也確定命喪柬埔寨。台中地檢署近日依打詐新四法，向法院聲請擴大沒收詹名下逾六千萬的財產，是中檢在新法上路後，聲請擴大沒收機房首腦的首例。

雖然詹姓金主死亡，檢方為訴追司法正義，依沒收新制沒收他名下市價六千多萬元的豪宅、名牌包等財物。檢方清查後，認為詹等人的不法所得至少有二千二百四十萬元，但該數額僅是「冰山一角」，因詹等人主要是詐騙在港的陸人、港人及台灣人，同案共犯也具結證述，該團犯罪所得至少有人民幣八千萬元（約台幣三億六千萬元），可認定詹不法牟利至少破億元。

檢方指出，詹無正當職業與合法收入來源，此案查扣的手機內有詹指揮詐欺的對話紀錄，顯見詹從事跨境詐欺的所得甚巨，名下帳戶、豪宅、名牌包，有事實證明是取自其他違法詐欺行為所得，近日依法向法院聲請擴大沒收，尚未獲法院裁定。

去年七月立法院通過「打詐新四法」，其中詐欺犯罪危害防制條例的「擴大沒收」，即是針對詐團犯嫌的不明來源財產。

檢警實務上常無法證明詐團犯嫌其他不明來源財產，新制針對涉案詐徒名下來源不明財產，若可能與違法行為有關即沒收，以斷「銀根」。

打詐 詐騙

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