為了衝績效？警自備尿液 供毒犯驗毒

桃園市警中壢分局大崙派出所蘇姓警員為增加毒品人口到驗率，將自己的瓶裝尿液交給到警所採尿的李姓等三名毒品人口，由他們封籤、捺印，盜蓋陳姓所長的職章後送驗，被依行使公務員登載不實文書罪判一年一月徒刑，緩刑四年定讞。桃園市政府將蘇移送懲戒，蘇喊強制採尿違憲，工作壓力很大，懲戒法院判休職，期間二年確定。

蘇姓警員在大崙派出所負責毒品調驗業務，為了增加定期應受尿液檢驗毒品人口到驗率，二○二三年四月一日下午，竟將自己的尿分裝在六瓶尿瓶，交給來派出所接受尿液採驗的李姓、丁姓、王姓毒品人口，請他們在尿液檢體採集送驗紀錄表上填寫基本資料後簽名、捺印，假裝他們「親自排放」。蘇隨後在紀錄表上的監採人員欄上盜蓋陳姓所長職章，再送往台灣檢驗科技公司檢驗。

桃園地檢署偵訊時，蘇坦承不諱，加上李、丁、王三人具結證述，也有監視器資料為證，檢方依偽造文書罪嫌起訴。桃園地院認為蘇為績效而造假，影響尿液採驗結果正確性，玷汙公權力執行的公正性，造成大眾錯認警察、司法人員與毒品人口勾結印象，依行使公務員登載不實文書罪判一年一月徒刑。台灣高等法院認為一審量刑無不當，考量他有悔意、平時工作認真，雖駁回上訴但宣告緩刑四年、支付公庫十萬元定讞。

桃園市府將蘇姓警員移送懲戒，懲戒法院第一審認為蘇假借職務上機會，損害公務員形象與政府信譽，行為影響毒品調驗正確性，判蘇休職，期間二年。

第二審認為一審的裁量未逾越法律所規定的範圍，不同事實的他案也無從類比，駁回上訴確定。