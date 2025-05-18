聽新聞
0:00 / 0:00

為了衝績效？警自備尿液 供毒犯驗毒

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

桃園市警中壢分局大崙派出所蘇姓警員為增加毒品人口到驗率，將自己的瓶裝尿液交給到警所採尿的李姓等三名毒品人口，由他們封籤、捺印，盜蓋陳姓所長的職章後送驗，被依行使公務員登載不實文書罪判一年一月徒刑，緩刑四年定讞。桃園市政府將蘇移送懲戒，蘇喊強制採尿違憲，工作壓力很大，懲戒法院判休職，期間二年確定。

蘇姓警員在大崙派出所負責毒品調驗業務，為了增加定期應受尿液檢驗毒品人口到驗率，二○二三年四月一日下午，竟將自己的尿分裝在六瓶尿瓶，交給來派出所接受尿液採驗的李姓、丁姓、王姓毒品人口，請他們在尿液檢體採集送驗紀錄表上填寫基本資料後簽名、捺印，假裝他們「親自排放」。蘇隨後在紀錄表上的監採人員欄上盜蓋陳姓所長職章，再送往台灣檢驗科技公司檢驗。

桃園地檢署偵訊時，蘇坦承不諱，加上李、丁、王三人具結證述，也有監視器資料為證，檢方依偽造文書罪嫌起訴。桃園地院認為蘇為績效而造假，影響尿液採驗結果正確性，玷汙公權力執行的公正性，造成大眾錯認警察、司法人員與毒品人口勾結印象，依行使公務員登載不實文書罪判一年一月徒刑。台灣高等法院認為一審量刑無不當，考量他有悔意、平時工作認真，雖駁回上訴但宣告緩刑四年、支付公庫十萬元定讞。

桃園市府將蘇姓警員移送懲戒，懲戒法院第一審認為蘇假借職務上機會，損害公務員形象與政府信譽，行為影響毒品調驗正確性，判蘇休職，期間二年。

第二審認為一審的裁量未逾越法律所規定的範圍，不同事實的他案也無從類比，駁回上訴確定。

公務員 桃園 毒品 警察

延伸閱讀

藍下周衝李四川條款拚北市保三席副市長 內政部：無急迫性

3男因糾紛竟公然持槍闖屋 桃警攻堅逮人查獲槍毒

39歲男沾毒品摧殘身心 糖尿病沒警覺導致左腿潰瘍只能截肢

台中南區人口逐年增　3大道路建設1.5公里耗資14億完工

相關新聞

獨／才起訴一個月...詐團金主柬國身亡 檢警追「借屍還魂」

台中檢警破獲詹姓金主在印尼峇里島成立詐欺機房，該機房號稱「東南亞最大桶」，去年10月檢方起訴102人，但詹在印尼遣送返台...

桃園首例 出國放任幼貓墜樓亡…社宅租戶遭強制搬離

桃園市蘆竹二號社會住宅近日傳3隻幼貓墜樓死亡，管理社宅的住都中心追查發現是50多歲女租戶出國，放任貓咪在陽台活動又未做防...

變奏師生戀 外遇夫控妻當年性侵

一名女教師提告控訴科技業丈夫外遇，要求依切結書履行協議，丈夫須轉移市價約五百萬元的股票並賠償二百萬元，另向「小三」索賠一...

為了衝績效？警自備尿液 供毒犯驗毒

桃園市警中壢分局大崙派出所蘇姓警員為增加毒品人口到驗率，將自己的瓶裝尿液交給到警所採尿的李姓等三名毒品人口，由他們封籤、...

金主逾6千萬財產 檢聲請擴大沒收

綽號「圈圈」的詹姓男子，前年在峇里島成立號稱「東南亞最大桶」的詐騙機房，去年十月一○二人遭訴，而詹也確定命喪柬埔寨。台中...

檢警疑詐團金主詐死 空運回台「驗身」

台中檢警破獲詹姓金主在印尼峇里島成立的詐騙集團機房，去年十月起訴一○二人，詹在印尼遣送返台時跳機，行方不明，檢方發布通緝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。