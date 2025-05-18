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變奏師生戀 外遇夫控妻當年性侵

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

一名女教師提告控訴科技業丈夫外遇，要求依切結書履行協議，丈夫須轉移市價約五百萬元的股票並賠償二百萬元，另向「小三」索賠一百萬元。丈夫在法院開庭時，爆料妻子是他的國中老師，不僅被奪走童貞，婚後常處於恐懼中，台中地院認為雙方已簽署離婚協議替代切結書，小三也不知男方已婚，判女師敗訴。

男方已向台中地檢署告發女教師犯準強制性交、利用權勢性交罪，檢方分他字案偵查。

女教師指控，丈夫因為劈腿女同事，二○二四年四月間他簽下切結書，承諾若再犯，要將名下市價約五百萬元的股票移轉給她，並給予二百萬精神賠償。

後來丈夫提議離婚，去年九月間，女師前往住處拿物品，發現有女性內衣褲，認為丈夫違反切結書條件，要求依約賠償，另外也以侵害配偶權為由，向小三求償一百萬元。

中院審理時，丈夫突揭露婚姻關係非如妻子所形容的「感情甜蜜」，而是處於恐懼、無能為力之中。丈夫說，讀國中時，妻子是科任教師，對他照顧有加，因為年少對性事懵懂，與妻子多次發生性關係。

丈夫說，雙方戀情處於「不對等師生關係」，他不敢反對妻子，而妻子支配欲強烈，他像「提線人偶」，常挨妻子罵；妻子會剪衣服、摔碗盤，威脅要讓他家破人亡、付出代價。

他也表示會與妻子在海外結婚，是基於「希望無效、可能無效」的鴕鳥心態，不敢跟親戚朋友承認此段關係，與女同事也是告知「有其他女友」而已。他去年五月與妻子簽署離婚協議，約定分期給付妻子一二三萬元，已依約陸續支付，認為妻子要求依切結書賠償的主張無理。

台中地院審酌，男子與妻子去年四月簽切結書，五月時簽離婚協議書，他已依離婚協議書給付款項，已替代切結書的法律關係，妻子此部分主張不可採。

另外根據相關對話截圖等證據，中院認定小三不知道男方已婚，而且男方的身分證配偶欄也空白，判小三免賠。本案仍可上訴。

性侵 離婚

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