萬人附議虐殺童判死刑 法務部：妥適研議修法

針對「剴剴」案，上萬民眾附議凌虐故意殺害兒童者，應處死刑，且不得假釋等。法務部今晚表示，妥適研議修法，於修法前，從嚴追訴此類犯罪，且嚴審假釋。

法務部今晚發布新聞稿指出，有關公共政策網路參與平台提案凌虐兒童的刑責修法方向，提出兩項重點說明，首先，法務部向來主張對於虐童犯行應予嚴懲重罰，第二，對於各界相關建議，將廣納意見審慎研議修法。

法務部指出，近來兒虐案件層出不窮，法務部同感痛心與不捨，也指示各檢察機關對於此類虐童犯罪，務必積極蒐證強力追訴，並求處最重之刑。本部身為國家法務部門，除持續研議相關法制外，並與各部門共同合作落實執法，捍衛兒少生存權益，以遏止兒少凌虐事件發生。

法務部表示，近期民眾提議以凌虐方式故意殺害兒童或虐童滅證均應處以死刑；虐童應判處有期徒刑30年及不得假釋等建議。

部分雖與現行法律規定未合，但法務部對建議修法內容均極為重視，尊重提議的修法方向，並將廣納各界意見，列為修法之參考。

因此，於修法前，對此類犯罪，法務部所屬檢察機關定從嚴追訴，對於重大暴力犯罪受刑人，必依其對社會治安的危害可能性、悛悔程度及其教化狀況，從嚴審核，認有不適於復歸社會者，不許假釋。