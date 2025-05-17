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科技男被控外遇求償700萬 法庭揭：妻是他國中師奪童貞

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市女教師控科技業丈夫外遇同事，依切結書聲請履行協議，要求丈夫轉移市價約500萬元股票、200萬元賠償，另求償小三100萬元，丈夫在審理時，揭露讀國中時被教師妻奪走童貞，妻子支配他像「提線人偶」，一審認雙方已簽署離婚協議，替代切結書，小三也不知科技男已婚，判女師敗訴。

判決指出，一名擔任教職的女教師指控，從事科技業的丈夫與女同事外遇，丈夫在2024年4月間簽下切結書，承諾若再犯的話，要將名下市價約500萬元股票、精神賠償200萬元給她。

不過後來丈夫卻表示要離婚，去年9月間，前往住處拿物品時，發現陌生女性內衣褲，因此認為丈夫違反切結書條件，要求依約賠償，另外也以侵害配偶權，向小三求償100萬元。

台中地院審理時，科技人夫揭露，此段婚姻關係並非妻子所說感情甜蜜，而是處於恐懼、無能為力之中。就讀國中時，妻子是科任教師，妻子對他照顧有加，年少對於性懵懂，與妻子發生多次性關係。

人夫說，雙方戀情處於「不對等師生關係」，不敢反對妻子，妻子支配欲強烈，常挨妻子罵，妻子曾會剪衣服、摔碗盤，威脅要讓他家破人亡、付出代價的行為。

人夫也說，會與妻子在海外結婚，也是基於「希望無效、可能無效、可能有效」的鴕鳥心態，不敢跟親戚朋友承認此段關係，與女同事也是告知「有其他女友」而已。

另外他已在去年5月間，與妻子簽署離婚協議，約定要分期給付妻子123萬元，已依約陸續支付，妻子的主張無理由。

台中地院審酌，科技男與教師妻簽署的切結書是去年4月簽署，但離婚協議書是在同年5月簽署，科技男已依約給付，已替代切結書的法律關係，教師妻此部分主張無理由。

另外根據相關對話截圖等證據，認定小三不知道科技男已婚身分，而且科技男的身分證配偶欄也是空白，判小三免賠，仍可上訴。

台中市一名女教師指控丈夫外遇，要求依切結書賠償，台中地院判女教師敗訴。示意圖／本報資料照片
台中市一名女教師指控丈夫外遇，要求依切結書賠償，台中地院判女教師敗訴。示意圖／本報資料照片

丈夫 切結書 妻子 離婚

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