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見同居少女手機中異性對話紀錄 男怒火中燒動粗軟禁下場曝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

28歲郭姓男子前年2月間認識17歲少女，誘使她離家同居，發現她手機中異性對話紀錄且試圖分手返家，以膠帶捆綁雙手痛毆，致眼眶瘀青、結膜出血，因債主找郭討債，意外發現她遭軟禁報警，法官認他犯和誘未成年人脫離家庭罪判3月，又成年人故意對少年犯傷害罪判6月。

當時報案者向警員說，是那個男生（郭男）欠錢，主要我們現在處理比較緊急的是那個女生（少女）被家暴。報案者說，你去看她眼睛，她眼睛現在是血，右眼，她說她整個看不到，是黑的。

報案者表示，現在把他引來警察局目的，是我要救那個女生；請你們先把他們隔開，因為她跟他回家一定會被打，「那女生怕得要死」。

警方據報後，前往郭男租屋處前處理，前年5月2日0時郭男帶同少女前往派出所，發現她臉上明顯傷勢，且神情驚恐、態度畏縮。經女警將2人分開為止，少女才說，遭郭男剝奪行動自由約1周。

少女說，她趁郭男在洗澡時，沒告知就出去找朋友，吃飯聊天。郭男傳簡訊說租屋處讓她住，在車上時看到她跟其他男生的對話紀錄，郭男就生氣，車子開到一個沒有人車的地方，問她是不是要分手，她說對，對方就用拳頭打她的眼睛3下，她就一直跟對方說對不起。

返回租屋內，對方就把她關在那邊，手機被收走，不能對外聯絡，期間約一周，吃飯、洗澡、上廁所也都會看著她。直至有人報警，警察到了郭男才開門，到警局之後她才把被軟禁的事情說出來。

郭男辯稱，他不知道女方幾歲，他沒有拘禁女方，女方一直可以走。然而，郭男曾因少女被老師懷疑有帶香菸，所以去廁所搜身，郭男為此還曾用LINE跟老師聯絡，還跟老師說不能這樣處理學生的事情。

台南地院審酌，兩人當時雖為男女朋友關係，明知女方未滿18歲，誘使她脫離家庭監護與其同住，罔顧家長親權行使；又因見女方持用行動電話中有異性對話紀錄且試圖分手返家，即傷害女方並私行拘禁女方，所為應予非難譴責。法官認他犯和誘未成年人脫離家庭罪判刑3月，又成年人故意對少年犯傷害罪判刑6月，可上訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台南地院指出，郭男明知女方未滿18歲，誘使她脫離家庭監護與其同住，又因見女方持用行動電話中有異性對話紀錄且試圖分手返家，即傷害女方並私行拘禁女方，所為應予非難。圖／本報資料照
台南地院指出，郭男明知女方未滿18歲，誘使她脫離家庭監護與其同住，又因見女方持用行動電話中有異性對話紀錄且試圖分手返家，即傷害女方並私行拘禁女方，所為應予非難。圖／本報資料照

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