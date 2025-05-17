快訊

不倫人夫代價太大！永野芽郁首露面「淚崩謝罪」

114會考／數學也傳作弊！3考生東張西望「想看隔壁答案」 34件因文具違規

影／這麼巧同一隊！宜蘭冬山龍舟競渡鹿埔村1日兩度沉船

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新北飆車少年拒檢自以為逃得了 公共危險送法辦加開18張罰單

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市17歲蔡姓少年上個月在林口騎乘改裝機車拒檢，沿途逆向闖紅燈飆車逃給警察追，自以為成功逃脫，警方蒐集違規事證後，昨天將他帶回偵辦，依公共危險罪嫌函送少年法院，並加開18張交通違規罰單。

警方4月29日凌晨0時許，在林口區忠孝路執行防飆勤務時，發現1輛改裝排氣管的機車發出極大噪音，便上前攔查，但該車拒絕停車受檢，直接加速逃給員警追，沿文化北路、文化三路不斷闖紅燈、逆向行駛，行徑囂張且危險。

員警隨即調閱沿線監視器追查，逐一比對影像畫面鎖定目標，彙整相關違規事證後，向新北少年法院聲請少年同行書，昨天將蔡姓少年帶同到案，警詢後依公共危險罪嫌移送新北少年法院偵辦。

另針對交通違規，包括闖紅燈3件、拒絕攔查1件、逆向行駛9件、無照駕駛1件、危險駕車1件、未依規定停車3件，合計告發18張罰單。

蔡姓少年在林口騎乘改裝排氣管噪音機車拒檢，沿途逆向、闖紅燈飆車逃給警察追，自以為成功逃脫，警方昨天將他帶回偵辦，依公共危險罪嫌函送少年法院，並加開18張交通違規罰單。記者林昭彰／翻攝
蔡姓少年在林口騎乘改裝排氣管噪音機車拒檢，沿途逆向、闖紅燈飆車逃給警察追，自以為成功逃脫，警方昨天將他帶回偵辦，依公共危險罪嫌函送少年法院，並加開18張交通違規罰單。記者林昭彰／翻攝

逆向 闖紅燈 飆車族

延伸閱讀

中央三點補助減輕學校負荷 新北議員盼專案業務需有專業背景

114會考／國中會考今日登場 新北考區到考率98.53%

世壯運／迎接選手 新北18日辦城市派對與歡迎晚會

南港警分局警員酒駕還撞傷女老師 遭新北警送辦

相關新聞

科技男被控外遇求償700萬 法庭揭：妻是他國中師奪童貞

台中市女教師控科技業丈夫外遇同事，依切結書聲請履行協議，要求丈夫轉移市價約500萬元股票、200萬元賠償，另求償小三10...

見同居少女手機中異性對話紀錄 男怒火中燒動粗軟禁下場曝

28歲郭姓男子前年2月間認識17歲少女，誘使她離家同居，發現她手機中異性對話紀錄且試圖分手返家，以膠帶捆綁雙手痛毆，致眼...

影／新北飆車少年拒檢自以為逃得了 公共危險送法辦加開18張罰單

新北市17歲蔡姓少年上個月在林口騎乘改裝機車拒檢，沿途逆向、闖紅燈飆車逃給警察追，自以為成功逃脫，警方蒐集違規事證後，昨...

影／通緝犯帶槍進撞球場賭天九牌 龜山警扮學生逮31人

桃園龜山區公所周邊某撞球場暗設天九牌賭場，近來出入分子複雜引起警方關注，員警扮學生進場消費並蒐證，果見不少長者或婦女出入...

他不滿雜貨店亂停車、亂丟菸蒂 大罵店老闆5句髒話...刑責曝光

台北市葉姓民眾不滿鄰居經營的雜貨店有客人、廠商亂停車影響交通，甚至亂丟菸蒂影響衛生，氣憤跑去店內朝老闆連罵5句髒話，老闆...

彰化翁與媳家門前拉扯3歲孫 爆肢體衝突為家暴鬧上法院

彰化縣蕭姓老翁在前年底時，因媳婦帶著警員與保護令，欲帶走3歲孫女，蕭與媳婦在家門口與媳婦拉扯女童，雙方互不相讓，蕭翁媳婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。