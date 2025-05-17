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影／新北飆車少年拒檢自以為逃得了 公共危險送法辦加開18張罰單
新北市17歲蔡姓少年上個月在林口騎乘改裝機車拒檢，沿途逆向、闖紅燈飆車逃給警察追，自以為成功逃脫，警方蒐集違規事證後，昨天將他帶回偵辦，依公共危險罪嫌函送少年法院，並加開18張交通違規罰單。
警方4月29日凌晨0時許，在林口區忠孝路執行防飆勤務時，發現1輛改裝排氣管的機車發出極大噪音，便上前攔查，但該車拒絕停車受檢，直接加速逃給員警追，沿文化北路、文化三路不斷闖紅燈、逆向行駛，行徑囂張且危險。
員警隨即調閱沿線監視器追查，逐一比對影像畫面鎖定目標，彙整相關違規事證後，向新北少年法院聲請少年同行書，昨天將蔡姓少年帶同到案，警詢後依公共危險罪嫌移送新北少年法院偵辦。
另針對交通違規，包括闖紅燈3件、拒絕攔查1件、逆向行駛9件、無照駕駛1件、危險駕車1件、未依規定停車3件，合計告發18張罰單。
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