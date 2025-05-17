影／通緝犯帶槍進撞球場賭天九牌 龜山警扮學生逮31人

桃園龜山區公所周邊某撞球場暗設天九牌賭場，近來出入分子複雜引起警方關注，員警扮學生進場消費並蒐證，果見不少長者或婦女出入，昨晚時機成熟一舉攻堅，破獲賭具、6萬元及監視器，共逮31人，其中洪姓通緝犯攜制式手槍防黑吃黑，詢後依法移送。

龜山分局說，偵查隊接獲線報，某天九牌職業賭場暗藏在撞球場內，不少賭客聽說這家隱密安全、易守難攻，還有專車接送，因此一到晚上便慕名前來。由於撞球場鄰近大學與傳統鬧區，警方喬裝大學生開檯消費，時間越晚越發現陸續有許多中年人、婦女出入，明顯與學生客群格格不入，因此確定撞球場能通職業賭場。

警方專案經多日監控，向法院聲請搜索票獲准，16日清晨1時先由員警喬裝學生混入撞球場，因門口有賭場人員把風操控及過濾身分，直到時機成熟，會同特勤人員正面攻堅，當場查獲正賭得渾然忘我的賭場員工及賭客共31人，現場共扣得天九牌、監視器、賭資及抽頭金共新臺幣6餘萬元。

警方清查身分發現，賭客中有名35歲洪姓男子因竊盜案件正遭苗栗地檢署通緝中，搜身驚見洪男身上竟然有把美國FBI幹員專用、罕見的制式克拉克手槍，據洪嫌供稱，帶槍出門除了防身還防黑吃黑，全案依違反社會秩序維護法、賭博罪及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌偵辦。