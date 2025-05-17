他不滿雜貨店亂停車、亂丟菸蒂 大罵店老闆5句髒話...刑責曝光

台北市葉姓民眾不滿鄰居經營的雜貨店有客人、廠商亂停車影響交通，甚至亂丟菸蒂影響衛生，氣憤跑去店內朝老闆連罵5句髒話，老闆不滿提告妨害名譽，士林地院日前審結，依公然侮辱罪判葉民6000元罰金。可上訴。

判決指出，台北市士林區葉姓民眾去年4月間，不滿鄰居開設的「吉滿意便利商店」，常有顧客、廠商任意停車和亂丟菸蒂等行為，心生不滿，步入店內大罵店老闆「X你娘」、「你娘XＸ」、「X你娘ＸXＸ」、「X你娘ＸXＸＸ」，店老闆認為人格尊嚴與社會評價被貶低，提告妨害名譽。檢方勘驗店內監視錄影畫面及警詢筆錄，認為事證明確依法起訴。

法院審理認定葉民對雜貨店老闆罵粗話，考量葉民因瑣事心生不滿，無法控制情緒在不特定多數人得共見共聞的地點出言辱罵，雖然犯後坦承犯行，但迄今未與店老闆達成和解或賠償損失，依公然侮辱罪，判罰金6000元，如易服勞役，以1000元折算1日。可上訴。

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