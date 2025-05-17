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彰化翁與媳家門前拉扯3歲孫 爆肢體衝突為家暴鬧上法院
彰化縣蕭姓老翁在前年底時，因媳婦帶著警員與保護令，欲帶走3歲孫女，蕭與媳婦在家門口與媳婦拉扯女童，雙方互不相讓，蕭翁媳婦因此在門口跌倒，狀告蕭翁家暴傷害，二審近日審結，判蕭翁拘役20天，可易科2萬元，全案確定。
判決指出，蕭姓老翁的兒子與媳婦因撫養3歲孫女有監護權糾紛，去年12月22日，蕭翁在家中照顧孫女，當時蕭翁媳婦帶著保護令，在警察陪同下上門，要求探視3歲女童，蕭翁認為當時兒子不在家，可讓媳婦看孫女，但不願讓媳婦將孫女帶走，蕭翁與媳婦在家門前拉扯孫女，互不相讓。
蕭翁當時不顧孫女已在媳婦懷中，但蕭翁仍強行拉走孫女，導致媳婦重心不穩在門前摔倒，造成雙膝挫傷。
蕭翁媳婦狀告公公涉犯家暴傷害，雙方對簿公堂，一審審理時，蕭翁不認犯罪，強調媳婦是重心不穩是自己滑倒，沒有搶小孩，但法官勘驗警方的密錄器後，認定蕭翁涉犯家暴傷害罪，判拘役20天，可易科2萬元。
全案蕭翁上訴台中高分院，主張他曾切除肝臟、膽囊，身體狀況不好，沒有力氣與媳婦拉扯，沒有與媳婦有肢體碰觸，希望法院還他清白，不要為這事「大家不好相見」、「身為長輩會容忍她的無知」等語。
台中高分院勘驗相關警員密錄器後，仍認定蕭翁與媳婦拉扯孫女的行為，造成媳婦雙膝受傷，一審已詳述量刑理由、衝突的原因、傷勢的程度、肢體衝突情節等，認蕭翁上訴無理由，駁回上訴，全案確定。
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