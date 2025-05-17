快訊

選手證就是VIP！「世壯運優惠懶人包」餐廳、百貨、飯店、手搖飲 最強應援優惠一次看

MLB／道奇不敵天使…大谷陽春砲狙擊前東家第16轟獨占「全壘打王」

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化翁與媳家門前拉扯3歲孫 爆肢體衝突為家暴鬧上法院

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣蕭姓老翁在前年底時，因媳婦帶著警員與保護令，欲帶走3歲孫女，蕭與媳婦在家門口與媳婦拉扯女童，雙方互不相讓，蕭翁媳婦因此在門口跌倒，狀告蕭翁家暴傷害，二審近日審結，判蕭翁拘役20天，可易科2萬元，全案確定。

判決指出，蕭姓老翁的兒子與媳婦因撫養3歲孫女有監護權糾紛，去年12月22日，蕭翁在家中照顧孫女，當時蕭翁媳婦帶著保護令，在警察陪同下上門，要求探視3歲女童，蕭翁認為當時兒子不在家，可讓媳婦看孫女，但不願讓媳婦將孫女帶走，蕭翁與媳婦在家門前拉扯孫女，互不相讓。

蕭翁當時不顧孫女已在媳婦懷中，但蕭翁仍強行拉走孫女，導致媳婦重心不穩在門前摔倒，造成雙膝挫傷。

蕭翁媳婦狀告公公涉犯家暴傷害，雙方對簿公堂，一審審理時，蕭翁不認犯罪，強調媳婦是重心不穩是自己滑倒，沒有搶小孩，但法官勘驗警方的密錄器後，認定蕭翁涉犯家暴傷害罪，判拘役20天，可易科2萬元。

全案蕭翁上訴台中高分院，主張他曾切除肝臟、膽囊，身體狀況不好，沒有力氣與媳婦拉扯，沒有與媳婦有肢體碰觸，希望法院還他清白，不要為這事「大家不好相見」、「身為長輩會容忍她的無知」等語。

台中高分院勘驗相關警員密錄器後，仍認定蕭翁與媳婦拉扯孫女的行為，造成媳婦雙膝受傷，一審已詳述量刑理由、衝突的原因、傷勢的程度、肢體衝突情節等，認蕭翁上訴無理由，駁回上訴，全案確定。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

彰化縣蕭姓老翁與媳婦前年底在家門前拉扯孫女，造成媳婦受傷，二審近日審結，判蕭翁拘役20天、可易科。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣蕭姓老翁與媳婦前年底在家門前拉扯孫女，造成媳婦受傷，二審近日審結，判蕭翁拘役20天、可易科。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣蕭姓老翁與媳婦前年底在家門前拉扯孫女，造成媳婦受傷，二審近日審結，判蕭翁拘役20天、可易科。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣蕭姓老翁與媳婦前年底在家門前拉扯孫女，造成媳婦受傷，二審近日審結，判蕭翁拘役20天、可易科。記者陳宏睿／翻攝

媳婦 家暴 衝突

延伸閱讀

愛四路夜市兄被告違保護令 哥否認罵弟「嘴秋」：我在罵太太

114會考／17日登場！彰化數個考場在廟旁 縣長王惠美提醒進香民眾控制聲量

吳婉君甩家暴陰霾 大露雙色蜜桃臀網全暈了

彰化「芭樂公主」情殺案 國民法官法庭今判主嫌無期徒刑

相關新聞

影／通緝犯帶槍進撞球場賭天九牌 龜山警扮學生逮31人

桃園龜山區公所周邊某撞球場暗設天九牌賭場，近來出入分子複雜引起警方關注，員警扮學生進場消費並蒐證，果見不少長者或婦女出入...

他不滿雜貨店亂停車、亂丟菸蒂 大罵店老闆5句髒話...刑責曝光

台北市葉姓民眾不滿鄰居經營的雜貨店有客人、廠商亂停車影響交通，甚至亂丟菸蒂影響衛生，氣憤跑去店內朝老闆連罵5句髒話，老闆...

彰化翁與媳家門前拉扯3歲孫 爆肢體衝突為家暴鬧上法院

彰化縣蕭姓老翁在前年底時，因媳婦帶著警員與保護令，欲帶走3歲孫女，蕭與媳婦在家門口與媳婦拉扯女童，雙方互不相讓，蕭翁媳婦...

日月潭、南崗工業區廢水汙染 南投祭AI科技感測揪出偷排業者

日月潭和南崗工業區分別是知名景點和產業園區，卻同樣遭到水汙染威脅，影響美景和居民環境。南投縣推動智慧水質監控，布建水質感...

失聯逾78年...孫無法繼承遺產 聲請清同治出生曾祖父死亡

新竹張男因無法辦理繼承登記，向法院聲請對失聯逾78年、若尚在人世已高齡151歲的曾祖父宣告死亡，但一審以「非生死不明」為...

非法棄置零容忍！砂石車運不明土方 桃環保局開單扣車追來源

為遏止非法濫倒、維護環境，桃園市環境保護局聯手龜山警分局，昨在龜山區萬壽路的富國地磅站攔查苗栗某交通公司名下砂石車，車上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。