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日月潭、南崗工業區廢水汙染 南投祭AI科技感測揪出偷排業者

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

日月潭和南崗工業區分別是知名景點和產業園區，卻同樣遭到水汙染威脅，影響美景和居民環境。南投縣推動智慧水質監控，布建水質感測器，更結合物聯網科技，透過AI科技感測，阻斷繞流排放，揪出不法業者。

日月潭水質碧綠清澈，今年1月水社水域出現帶狀白色泡沫，遊客在潭畔欣賞湖光山色，看到白色泡沫，隨著水流漂移，感覺相當煞風景。

南崗工業區附近居民也說，廠商偷排廢水存在已久，尤其是下雨天，廢水偷排到大排後被雨水衝到貓羅溪，追查不易。去年南投午後經常大雨，業者趁機偷排廢水，一度產生白色泡沫，讓大排如同泡泡河，才讓居民發現偷排廢水。

南投縣環保局說，為維護水環境，積極投入水質監測設備，前年推動環境智慧水質監控，布建水質感測器，尤其是日月潭風景區、南崗產業園區、及低溶氧易死魚河川等水域，24小時監控水質狀態，從民國112年9月到今年4月已查獲4家事業，因廢水處理違規。

環保局表示，今年除持續安裝水質感測器外，還在南崗工業區增設即時影像監視器，若感測器上傳數據異常，可利用即時影像初判水質是否汙染，立刻啟動稽查應變，並與南崗工業區服務中心資源共享，交叉比對監控影像，以提升執法效能。環保局表示，運用智慧科技即時監控，提高稽查效率和準確率，遏阻廠商違規，減少廢水對河川水體危害。

環保局長李易書說，過去業者常繞道排放廢水，在AI科技感測下，不管黑夜白天、偏鄉或市區，都能在第一時間揪出偷排業者，打擊環境犯罪。民眾若發現水汙染，可直接通報公害陳情專線049-2234685一起守護環境。

南投縣環保局在南崗工業區裝設即時影像監測器，發現水汙染立刻啟動稽查應變，維護水環境。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局在南崗工業區裝設即時影像監測器，發現水汙染立刻啟動稽查應變，維護水環境。圖／南投縣環保局提供
南崗大排常遭排放廢水飄異味，業者利用下雨天拍排，。圖／本報資料照片
南崗大排常遭排放廢水飄異味，業者利用下雨天拍排，。圖／本報資料照片
南投縣環保局在南崗工業區設置水質感測器，監測水體汙染。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局在南崗工業區設置水質感測器，監測水體汙染。圖／南投縣環保局提供

南投縣 水質 監控

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