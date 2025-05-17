失聯逾78年...孫無法繼承遺產 聲請清同治出生曾祖父死亡

新竹張男因無法辦理繼承登記，向法院聲請對失聯逾78年、若尚在人世已高齡151歲的曾祖父宣告死亡，但一審以「非生死不明」為由駁回。張男不服抗告，二審改認應啟動死亡宣告程序，若2月內張男曾祖父未陳報法院仍在世，將宣告死亡。

張男主張，曾祖父於清朝同治7年（約西元1874年）生，日治時期設籍於新竹州竹北庄拔子窟，戰後未見戶籍接續資料或死亡記事，亦未參與民國35年（西元1946年）全台初次設籍登記，顯示自當時起即處於失蹤狀態。由於曾祖父名下仍有不動產，致使後代無法辦理繼承登記，因此依民法第8條聲請宣告死亡。

一審法官認為，雖張姓曾祖父戶籍資料確實自昭和16年（西元1941年）後即無更新，出生迄今已逾151歲，依衛福部百歲人瑞統計，國內最長壽男性為114歲，應可推定其已自然死亡，不屬於「生死不明」狀態，駁回聲請。

張男不服提起抗告。二審法院審酌，死亡宣告設立制度旨在終結失蹤人法律關係長期處於不確定之狀態，為維護社會公益而設，倘失蹤人行蹤不明已逾法定期間或其死亡之時不確定者，即有裁定宣告失蹤人死亡之必要，否則無從解決該失蹤人周遭所發生之繼承等法律關係。