快訊

世壯運今晚開幕下午3點交管 大巨蛋6千人看黃仁勳傳聖火

114會考／社會科疑有學生作弊？全國試務會：若屬實恐不予計列等級

半導體風雲／沙國王儲AI大計 為何黃仁勳、蘇姿丰埋單

聽新聞
0:00 / 0:00

非法棄置零容忍！砂石車運不明土方 桃環保局開單扣車追來源

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

為遏止非法濫倒、維護環境，桃園市環境保護局聯手龜山警分局，昨在龜山區萬壽路的富國地磅站攔查苗栗某交通公司名下砂石車，車上不僅載運不明剩餘土石方，駕駛無法提供合法來源證明，稽查員強勢執法，依違反廢棄物清理法開單告發並扣車。

環保局長顏己喨說明，稽查員當場在崑馳交通公司所屬的35噸砂石車後方車斗內，發現來源不明的混合土、石、水泥塊等疑似建築廢棄物，駕駛員對此支支吾吾也拿不出有關這批剩餘土石方來源的合法證明，已違反廢棄物清理法第9條第1項規定。

稽查員除對於車輛所有人「崑馳交通股份有限公司」開立告發單外，進車內清查，發現車輛近期的GPS紀錄顯示異常，無法排除涉及非法棄置的疑慮，依此果斷鐵腕執行扣車處置，防止環境污染繼續擴大；扣留的砂石車輛移置至環保局保管場，將持續追查載運物來源與流向，釐清相關法律責任，並視情節依法嚴辦。

環保局指出，非法棄置建築廢棄物不僅破壞市容環境，更可能對土壤與水資源造成長遠污染風險，將持續加強與警政機關合作，針對高風險地區與可疑車輛進行聯合稽查，嚴格監管，全力守護民眾的生活環境與公共安全。同時呼籲，業者應依法載運並妥善處理剩餘土石方，勿心存僥倖，違法者必將依法究辦，絕不寬貸。

桃園市環保局昨會同龜山警分局交通分隊在萬壽路富國地磅站攔查可疑砂石車，由於駕駛無法提供相關合法文件，環保局稽查員鐵腕開單告發並扣留車輛，將持續追查不明土方來源與去處。記者陳恩惠／翻攝
桃園市環保局昨會同龜山警分局交通分隊在萬壽路富國地磅站攔查可疑砂石車，由於駕駛無法提供相關合法文件，環保局稽查員鐵腕開單告發並扣留車輛，將持續追查不明土方來源與去處。記者陳恩惠／翻攝
桃園市環保局昨會同龜山警分局交通分隊在萬壽路富國地磅站攔查可疑砂石車，由於駕駛無法提供相關合法文件，環保局稽查員鐵腕開單告發並扣留車輛，將持續追查不明土方來源與去處。記者陳恩惠／翻攝
桃園市環保局昨會同龜山警分局交通分隊在萬壽路富國地磅站攔查可疑砂石車，由於駕駛無法提供相關合法文件，環保局稽查員鐵腕開單告發並扣留車輛，將持續追查不明土方來源與去處。記者陳恩惠／翻攝
桃園市環保局昨會同龜山警分局交通分隊在萬壽路富國地磅站攔查可疑砂石車，發現車上載運大量不明土方，由於駕駛無法提供相關合法文件，環保局稽查員鐵腕對車輛所屬交通公司開單告發並扣留車輛，將持續追查不明土方來源與去處。記者陳恩惠／翻攝
桃園市環保局昨會同龜山警分局交通分隊在萬壽路富國地磅站攔查可疑砂石車，發現車上載運大量不明土方，由於駕駛無法提供相關合法文件，環保局稽查員鐵腕對車輛所屬交通公司開單告發並扣留車輛，將持續追查不明土方來源與去處。記者陳恩惠／翻攝

廢棄物 環保局長 砂石

延伸閱讀

影／家暴父枕頭悶死5歲兒 基市府環保局清潔車司機…身分曝

砂石車肇事率高 桃警「加強4點」稽查超載、違規土方

砂石車肇事風險高 桃警啟動專案全面取締大型車違規

影／北車前砂石車急煞停 「大量淤泥」狂溢出...畫面曝光

相關新聞

失聯逾78年...孫無法繼承遺產 聲請清同治出生曾祖父死亡

新竹張男因無法辦理繼承登記，向法院聲請對失聯逾78年、若尚在人世已高齡151歲的曾祖父宣告死亡，但一審以「非生死不明」為...

非法棄置零容忍！砂石車運不明土方 桃環保局開單扣車追來源

為遏止非法濫倒、維護環境，桃園市環境保護局聯手龜山警分局，昨在龜山區萬壽路的富國地磅站攔查苗栗某交通公司名下砂石車，車上...

新北男拒盤查...撞傷雙臂擋車警 判刑6月

新北市周姓男子去年6月中拒絕盤查竟駕車撞傷永和員警逃跑仍被逮，新北地院日前依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑6月，可上...

愛四路夜市兄被告違保護令 哥否認罵弟「嘴秋」：我在罵太太

陳姓男子有家暴行為，弟弟聲請保護令獲准。兄弟同在基隆愛四路夜市相鄰擺攤時發生糾紛，弟弟指控哥哥言語騷擾他，簡易庭法官依違...

嶺東科大改裝車噪音擾人 警聯合稽查11車開罰3件

台中市有民代反映，嶺東科技大學周邊常有改裝車輛聚集、噪音擾民及交通違規情形，引發民怨，第四警分局在15日規畫聯合稽查，攔...

借名給客戶登記購屋 房仲竟去補發權狀轉賣房產遭判刑

新竹劉姓房仲的女客戶因無法辦理貸款，雙方協議以劉男名義借名登記，並由女方出資購屋及支付貸款。後來2人反目成仇，劉男竟向地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。