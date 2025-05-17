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非法棄置零容忍！砂石車運不明土方 桃環保局開單扣車追來源
為遏止非法濫倒、維護環境，桃園市環境保護局聯手龜山警分局，昨在龜山區萬壽路的富國地磅站攔查苗栗某交通公司名下砂石車，車上不僅載運不明剩餘土石方，駕駛無法提供合法來源證明，稽查員強勢執法，依違反廢棄物清理法開單告發並扣車。
環保局長顏己喨說明，稽查員當場在崑馳交通公司所屬的35噸砂石車後方車斗內，發現來源不明的混合土、石、水泥塊等疑似建築廢棄物，駕駛員對此支支吾吾也拿不出有關這批剩餘土石方來源的合法證明，已違反廢棄物清理法第9條第1項規定。
稽查員除對於車輛所有人「崑馳交通股份有限公司」開立告發單外，進車內清查，發現車輛近期的GPS紀錄顯示異常，無法排除涉及非法棄置的疑慮，依此果斷鐵腕執行扣車處置，防止環境污染繼續擴大；扣留的砂石車輛移置至環保局保管場，將持續追查載運物來源與流向，釐清相關法律責任，並視情節依法嚴辦。
環保局指出，非法棄置建築廢棄物不僅破壞市容環境，更可能對土壤與水資源造成長遠污染風險，將持續加強與警政機關合作，針對高風險地區與可疑車輛進行聯合稽查，嚴格監管，全力守護民眾的生活環境與公共安全。同時呼籲，業者應依法載運並妥善處理剩餘土石方，勿心存僥倖，違法者必將依法究辦，絕不寬貸。
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