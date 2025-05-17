新北男拒盤查...撞傷雙臂擋車警 判刑6月

新北市周姓男子去年6月中拒絕盤查竟駕車撞傷永和員警逃跑仍被逮，新北地院日前依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑6月，可上訴。

判決指出，34歲周姓男子去年6月15日上午7時45分，駕駛黃姓女友汽車在新北市永和區中正路509巷口前，永和警分局永和派出所顏、吳姓2員警發現該車涉竊盜案件上前盤查，詎料，周男憂心遭警逮，拒絕接受攔查，竟駕車輛朝顏員衝撞欲逃離，致使顏員先以雙手撐住汽車車頭並快步向後退，終因抵擋不住而被撞開，導致右側小腿、右側踝部挫傷。