新北男拒盤查...撞傷雙臂擋車警 判刑6月
新北市周姓男子去年6月中拒絕盤查竟駕車撞傷永和員警逃跑仍被逮，新北地院日前依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑6月，可上訴。
判決指出，34歲周姓男子去年6月15日上午7時45分，駕駛黃姓女友汽車在新北市永和區中正路509巷口前，永和警分局永和派出所顏、吳姓2員警發現該車涉竊盜案件上前盤查，詎料，周男憂心遭警逮，拒絕接受攔查，竟駕車輛朝顏員衝撞欲逃離，致使顏員先以雙手撐住汽車車頭並快步向後退，終因抵擋不住而被撞開，導致右側小腿、右側踝部挫傷。
周男則趁機駕車由中正路往福和路朝永福橋方向逃逸，警方事後調閱監視器及依車籍資料，查獲周男案。因周男犯後坦承犯行，且已與顏員達成和解並賠償損害。新北地院依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑6月，得易科罰金18萬元，仍可上訴。
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