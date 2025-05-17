愛四路夜市兄被告違保護令 哥否認罵弟「嘴秋」：我在罵太太

陳姓男子有家暴行為，弟弟聲請保護令獲准。兄弟同在基隆愛四路夜市相鄰擺攤時發生糾紛，弟弟指控哥哥言語騷擾他，簡易庭法官依違反保護令罪判拘役20天。陳男上訴，指那些話是對太太說的，不是對弟弟。合議庭法官依現場監視器畫面等事證，採信陳男辯詞，改判無罪。全案可上訴。

判決指出，陳姓男子因對弟弟施暴挨告，弟弟向基隆地方法院聲請保護令，法官2024年4 月23日核發，約束陳男不得對弟弟實施身體、精神或經濟上騷擾、控制或侵害行為，也禁止聯絡弟弟的騷擾行為。

陳姓兄弟在基隆市愛四路夜市相鄰的攤位做生意，弟弟2024年6月4日報警指出，因為看到哥哥攤位的椅子越線，所以請哥哥和嫂嫂挪一下椅子，結果發生口角，哥哥朝弟弟咆哮「你干有懶趴（台語，陰莖）、「比較秋（台語，囂張）嗎？」等話，弟弟提告。

基隆地檢署檢察官偵查後，認為陳男違反保護令罪，向基隆地院聲請簡易判決，法官審理後判陳男拘役20日，可易科罰金。

陳男不服並上訴，改由基隆地院合議庭審理時，陳男承認有說出檢方起訴書中的那些話，但那是在在自己攤位與妻子拌嘴，因為妻子先罵他「你嘴怎麼那麼秋」，他回沒有，他在工作，並回罵妻子「你的嘴不要那麼秋」。他和弟弟隔著帆布，並沒有見面，是弟弟誤以為那些話是在罵他。

法官指出，雙方是因攤位擺設超線引發口角，弟弟證述請哥哥和嫂嫂挪動椅子時，嫂嫂對他說，「你在哭喔……你不是啞巴？不是很秋？」並且不斷罵他，哥哥接著講話，夫妻一直講他，回說「現在秋是秋安那」，後面哥哥又說「你甘有懶趴」、「嘴很秋」等話，所以才提告。

法官也勘驗夜市攤位監視器光碟內容，哥哥對妻子說，「嘴不要那麼秋啦」，弟弟在隔壁攤位，隔著布簾說，「多秋？」「哪有你秋？」哥哥回應了幾句，但因為雙方同時說話，無法辨識內容。哥哥後來轉頭面向妻子說，「妳懶趴卡秋哦？」弟弟生氣回應說，「我懶趴秋？」

法官勾稽相關事證，指案發過程，陳姓兄弟攤位中間隔著布簾，雙方自始至終非但看不到對方，也未見有任何互動，加上現場說話人聲此起彼落，對話內容相互交雜，哥哥究竟是否針對弟弟對話已有疑慮。檢方所舉事證，未達確信哥哥確有違反保護令犯行程度，復查無其他積極證據，撤銷原判決，改判無罪。

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