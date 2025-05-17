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嶺東科大改裝車噪音擾人 警聯合稽查11車開罰3件

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市有民代反映，嶺東科技大學周邊常有改裝車輛聚集、噪音擾民及交通違規情形，引發民怨，第四警分局在15日規畫聯合稽查，攔查11輛車，其中有3輛不合規定，依法告發，裁罰1萬800元。

第四警分局從今年1月起即展開取締改裝、噪音車的勤務，針對忠勇路、嶺東路、永春南路等熱點展開稽查，今年迄今已通報疑似噪音車229件、依法舉發違規改裝排氣管2件。

近日因市議員反映，前晚8時至10時，第四警分局與環保局與監理站，在永春南路與嶺東路口實施封閉式「環、警、監聯合稽查」勤務，針對超跑、大型重機與改裝車輛加強攔檢，計查獲11輛車，3輛不符規定依法告發，總計裁罰1萬800元。

第四警分局表示，已將學區周邊列為聯合稽查重點範圍，透過「封閉式攔檢加夜間巡邏」，針對青少年違規駕駛、改裝車輛與噪音行為持續壓制，提升居民生活品質。

第四警分局指出，同步成立「嶺東地區噪音車及改裝車輛專案取締小組」，彈性調派人力機動巡邏，配合通報熱點進行精準攔查，警方也結合校園與社區活動加強宣導，提升守法觀念，並鼓勵民眾透過環境部「噪音車檢舉網站」（https://noisecar.moenv.gov.tw/public/home）提供違規影像，共同維護安寧。

四分局長陳祥麟強調，將持續配合相關單位不定期啟動聯合稽查，針對噪音車、非法改裝與危險駕駛強力執法，呼籲青少年勿從事無照駕駛與飆車，民眾飲酒後應改搭大眾運輸或使用代駕，確保自身與他人安全。

台中市第四警分局15日在嶺東科大周邊取締改裝噪音車。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局15日在嶺東科大周邊取締改裝噪音車。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局15日在嶺東科大周邊取締改裝噪音車。圖／第四警分局提供
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台中市第四警分局15日在嶺東科大周邊取締改裝噪音車。圖／第四警分局提供
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噪音 改裝車

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