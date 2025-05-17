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借名給客戶登記購屋 房仲竟去補發權狀轉賣房產遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹劉姓房仲的女客戶因無法辦理貸款，雙方協議以劉男名義借名登記，並由女方出資購屋及支付貸款。後來2人反目成仇，劉男竟向地政事務所謊稱所有權狀遺失，申請補發後轉賣房產。新竹地院依使公務員登載不實文書罪，處劉男有期徒刑4月。

判決書指出，劉男某公司房仲，2021年間遊說女客戶以580萬購買新竹縣一處房地產，女方因無法順利貸款，兩人協議由劉男借名登記，實際由女方負擔出資與貸款，該房地於同年10月完成過戶。雖登記名義為劉男，但所有權狀始終由女方保管，用以辦理貸款與抵押，女方亦每月匯款繳納貸款。

不過2022年，2人因投資糾紛反目成仇，女方不願繳納貸款，劉男為籌措資金，同年7月21日前往新湖地政事務所，虛構權狀遺失辦理補發。地政人員形式審查後補發新狀，並公告原狀作廢。劉男取得新權狀後，隨即將房產轉賣他人，女方得知後憤而報案。

法官調查多名證人證述與通訊對話、地政文件等資料，均證實原所有權狀自始由女方保管，劉男明知權狀未遺失仍切結補發，屬故意使公務員登載不實。

法官認為，劉男身為房仲具不動產專業，卻不願循正當法律途徑處理爭議，自始否認犯行、態度不佳，考量其無前科，素行尚稱良好，其行為所生之損害、影響尚非甚鉅，最終依使公務員登載不實文書罪，處劉男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

新竹劉姓房仲的女客戶因無法辦理貸款，雙方協議以劉男名義借名登記，並由女方出資購屋及支付貸款。後來2人反目成仇，劉男竟向地政事務所謊稱所有權狀遺失，申請補發後轉賣房產。示意圖／pexels
新竹劉姓房仲的女客戶因無法辦理貸款，雙方協議以劉男名義借名登記，並由女方出資購屋及支付貸款。後來2人反目成仇，劉男竟向地政事務所謊稱所有權狀遺失，申請補發後轉賣房產。示意圖／pexels

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