女友提分手 新北男竟持偷錄2人性愛影片要脅復合

新北市楊姓男子不滿交往多年女友提出分手，不僅持偷錄2人魚水之歡性愛影片，及截取影片中前女友面對鏡頭裸露胸部畫面，傳送給前女友要脅復合，新北地檢署日前依無故竊錄他人性影像罪嫌起訴。

起訴指出，去年9月21日，楊姓男子不滿女友提出分手要求，去年10月初竟持2022年7月中及同年8月底，偷錄2人魚水之歡的兩段各長達7分鐘及14分鐘的性愛影片，並截取影片中前女女友面對鏡頭裸露胸部畫面，以電子郵件方式傳送給前女友要求復合。

「這樣冷處理是好的嘛？」「明天12時前給妳最後機會談」、「要我傳到公開網站？」楊男不滿前女友遲遲不回應，從去年10月初至去年12月底，2個月數度傳訊要求前女友出面不成，還曾騎機車至前女住處停車場及工作地點等候堵人未果。

新北警方去年12月中持搜索票至楊住處搜索，查扣儲存有性愛影片的犯案手機2支，楊男到案後，警方第一次詢問時，坦承未經前女友同意錄製2人性愛影片，但第二次詢問又改口否認妨害性隱私，辯稱有經前女友同意。