高雄青農4天內持球棒搶劫超商4次 家人賠錢求和解獲輕判

高雄市一名溫姓青農今年3月在4天之內搶劫超商4次，不僅搶走現金，還搜刮香菸，遭依搶奪、恐嚇危害安全罪等6罪起訴，溫男的家人最後出面賠償求和解，法官考量他持球棒搶劫危害他人生命安全，判處他1年6個月有期徒刑，不得易科罰金，另需拘役40天。

判決書指出，這名有大專畢業學歷的溫姓青農今年3月5日到8日，持球棒跑到超商搶劫，不僅搶奪現金，還指名搜刮七星香菸，甚至作勢對店員揮拳攻擊，還對另名店員犯下強制罪行，涉犯搶奪、恐嚇危害安全、攜帶凶器竊盜、搶奪未遂及強制等6項罪行。

事後溫男把搶來的現金花到只剩9千多元，遭多家超商業者報警提告，溫男的家人只好出面，向其中一家超商業者賠償損失、歸還搶來的贓物達成和解，但對遭搶劫的其他被害店員卻未達成和解，因此仍遭起訴判刑。

法官審理後認定，溫男搶劫時拿球棒作為凶器，已對他人生命、身體構成嚴重潛在威脅，甚至在搶劫過程中他還出拳作勢攻擊，明明正值壯年，不思以正當途徑獲取財物，竟恣意進入店家搶奪或竊取他人財物，還對店員犯下恐嚇、強制罪行，顯見欠缺法治觀念。

不過溫男其中一次搶劫超商不成，因此由法官認定是未遂犯得減輕其刑，但其他次搶劫都得逞，雖然有賠償其中一家業者損失，但對於其他被害人仍沒有達成和解或賠償，因此數罪併罰，判處應執行有期徒刑1年6個月，不得易科罰金，另應拘役40天，得易科罰金。

法官除判刑外，也要求溫男應繳回犯罪所得，不過他搶劫時使用的球棒，因並非違禁物，且為一般日常生活常見的物品，法官考量即便沒收也對預防或社會防衛效果微弱，因此不予沒收。

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