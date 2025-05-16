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捲罷免傅崐萁查水表案遭起訴 花蓮民政處長請辭獲准
花蓮縣政府民政處長明良臻涉及立委傅崐萁罷免一階查水表案，本月14日遭檢方依違反個資法起訴，法院裁定50萬元交保，他獲釋後向縣府請辭獲准。據了解，民政處長職務由縣府消保官、民政處前副處長李葳代理。
明良臻被控在罷傅一階時，要求戶政人員登門查對罷免資料，引發查水表爭議，檢調3月25日大動作搜索民政處等5地，帶走明良臻等人，明良臻27日遭羈押後即停職。
本月14日花蓮地檢署偵結起訴，斥責明良臻犯後無悔意，矢口否認犯行、態度不佳，試圖將責任推給下屬卸責，建請從重量刑。同案遭起訴的還有花蓮市戶政事務所主任鍾威霆，副處長也是花蓮縣選委會總幹事吳俊毅2人。
花蓮地院當晚召開接押庭，裁定明良臻50萬元交保。明良臻交保隔天就向縣長徐榛蔚請辭，外界推測，可能與花蓮縣議會定期大會下周將開議也有關係。
花蓮縣府今晚宣布，明良臻請辭已生效，尊重明良臻處長的個人生涯規畫。
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