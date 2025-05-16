彰化「芭樂公主」情殺案 國民法官法庭今判主嫌無期徒刑

彰化縣前年12月發生芭樂園凶殺案，鄭姓女農民被賴姓前男友夥同張姓友人綑綁，賴男持西瓜刀猛砍26刀，鄭女被救送醫仍不治。彰化地方法院國民法官法庭今審結，賴、張二男犯共同犯殺人罪，分處無期徒刑、有期徒刑3年6月。可上訴。

國民法官法庭審查，賴男與鄭女原為男女朋友，與鄭姓合夥經營芭樂集貨場，賴男不滿鄭女分手，前年12月購買水果刀和西瓜刀，找他雇用的張姓助手到芭樂園，賴男先推倒鄭女，張男拿西瓜刀恐嚇鄭女不得亂動，接著用膠帶綑綁她的雙腿，賴男把西瓜刀拿過來砍鄭女，鄭女側身閃避，左側身體被砍26刀，最深一刀從左肩胛砍穿胸壁深入胸腔。

賴男行凶後與張男走到芭樂園外，看見鄭女座車，用西瓜刀砍破前擋風玻璃和亂砍駕駛後座，因聽見鄭女忍痛撥手機向家人求救，即返回芭樂園搶走她的手機，拿到園外大排水溝丟棄，再騎機車離開。附近農民聽見鄭女痛苦喊叫聲，趕來查看並撥打119求助，鄭女送醫急救仍因大量出血導致低血容性休克而死亡。

彰化地院國民法官法庭審理結果，認賴、張二人均犯共同殺人罪，賴男又犯毀損器物罪、強制罪，判處賴男無期徒刑，褫奪公權終身，又犯毀損他人器物罪，處有期徒刑6月，又犯強制罪，處有期徒刑5月，應執行無期徒刑，褫奪公權終身；張男處有期徒刑3年6月，刑期執行完畢或赦免後施以監護3年。