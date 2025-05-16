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打招呼被誤會撩妹起衝突 他持刀重傷對方和解獲原諒
林男去年5月在蘆竹KTV聚會，席間於店外聊天，認出離場人潮有同學，上前打招呼遭同行男子誤會，雙方爆拳腳衝突，林持刀攻擊對方險釀人命，審理期間雙方和解，桃園地院依重傷害未遂罪判刑1年5月，緩刑4年保護管束及4場法治教育課程。
21歲林男於審理期間皆認罪，對於去年5月17日深夜11時50分在蘆竹點將家KTV外持刀傷人的流血衝突事件坦承不諱，承認當時有持鋒利刀具擋在身前揮舞、捅刺，造成許男手臂、胸、腹部受傷血流不止，合議庭根據卷內事證，認為林男的犯行可堪認定。
合議庭審酌，被告林男坦承犯行，且與許男人達成調解，迄今均按時履約給付賠償金，可見確有悔意；參酌犯案時年僅20歲，無其他前科，非惡性重大或經常觸法者，所幸這次也未釀無可彌補傷害，許也同意從輕量刑，認為縱依未遂犯規定減輕其刑後，科以法定最低刑度徒刑猶嫌重，因此依刑法59條規定酌減其刑，綜合審酌各情、被告智識能力、家庭經濟狀況等，量處適當之刑並諭知緩刑。
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