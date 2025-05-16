彰化男芭樂園砍死女友 遭判無期徒刑褫奪公權終身
賴姓男子不滿鄭姓女子提分手，夥同張姓男子持西瓜刀到芭樂園砍死鄭女，彰化地院國民法官法庭今天宣判，2人共同犯殺人罪，賴男處無期徒刑並褫奪公權終身，張男處3年6月刑期。
根據彰化地方法院判決內容，賴姓男子與鄭姓女子為情侶，張男為賴男助手。民國112年12月7日上午，賴男載張男前往鄭女所承租位於彰化縣溪州鄉芭樂園，由張男綑綁鄭女雙腿，賴男持西瓜刀朝鄭女揮砍26刀，其中有19道砍傷深度超過1公分。
賴男砍殺鄭女後，又持西瓜刀毀損鄭女自小客車，之後賴男聽見鄭女開擴音講電話求救的聲音，再次返回現場奪走鄭女手機，隨後開車離開果園。鄭女事後送醫急救，仍因刀刃砍傷造成大量出血，導致低血容性休克而死亡。
彰化縣警察局北斗分局案發後數小時在田中鎮逮捕賴男、張男，詢問後移送彰化地方檢察署偵辦並提起公訴，全案移由彰化地方法院國民法官法庭審理。
國民法官法庭今天宣判，賴男共同犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，又犯毀損他人器物、強制等罪，分處有期徒刑6月、5月，應執行無期徒刑並褫奪公權終身。
張男共同犯殺人罪，處有期徒刑3年6月，執行完畢或赦免後施以監護3年。全案可上訴。
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