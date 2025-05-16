掛羊頭賣豬肉 新北女攤商二審判1年4月

楊姓女子涉嫌將摻有豬肉的羊肉片冒充純羊肉片販售，時間長達3年。一審依詐欺罪判刑1年半，經上訴，二審高院考量楊女認罪且賠償商家損失，改判1年4月並宣告緩刑，可上訴。

新北地方法院判決指出，楊女在新北市大台北果菜市場經營攤商，販售肉品、海鮮；上游供應商為陳姓男子、周姓男子，負責販售牛肉、羊肉、豬肉。

民國109年10月至112年8月間，楊女等3人為降低成本，由楊女向陳男訂購標示為「純羊」及「假羊」商品。「純羊」指以豬臉頰肉片摻混羊肉片，「假羊」則為完全以豬臉頰肉片製成。

陳男接單後，交由周男指示員工裁切包裝，部分「純羊」商品標註「混羊」，部分「假羊」商品則標記「P」，再將商品配送至楊女攤位，並轉銷至多家小吃店、自助餐或熱炒店。

一審新北地院認定，楊女等3人違反食品安全衛生法販賣攙偽或假冒食品、刑法意圖欺騙他人就商品品質為虛偽表示罪、3人以上共同犯詐欺取財罪，事證明確，從重以詐欺罪論處，判處楊女1年6月，陳男與周男各1年4月。

經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為，楊女等3人明知羊肉成本高於豬肉，且部分宗教信仰禁食豬肉，竟為貪圖私利，以低價豬肉混充羊肉販售，犯罪所得可觀。

二審考量，楊女等3人坦承犯行，與商家達成和解、賠償損失，並已繳回犯罪所得，因此撤銷原判決，改判處楊女1年4月，陳男與周男1年2月，均宣告緩刑，並各向公庫支付緩起訴處分金15萬元至20萬元不等，本件可上訴。