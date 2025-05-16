東岸商場優先定約權駁回 大日：是否上訴要研究

大日開發有限公司提確認東岸商場優先定約權存在訴訟，基隆地方法院今天駁回。大日公司總經理蘇幸福表示，尊重法院判決，是否上訴要研究。基隆市政府則表示尊重法院判決。

基隆市政府交通處透過新聞稿指出，大日公司於民國112年7月28日提報優先定約申請後，仍未完成優先定約文件，例如，資產清冊未含商場、近3年財務狀況不明，及未完成建物登記等，明顯不符法令規定及優先定約資格，因此喪失優先定約資格依法有據。

交通處表示，大日公司於111年7月及8月期間，被基隆地檢署及廉政署搜索，經基隆地檢署對大日公司負責人及員工提起公訴，顯見大日公司履約能力存有疑慮。

交通處指出，法院今天判決顯示市府不讓大日公司優先續約為有理由，市府尊重法院判決，也當依法持續爭取市民最大權益，避免市有財產遭受侵害。

大日公司於民國105年間取得東岸商場營運權後，隨即與主富公司（NET）簽訂租賃契約，將包含與市府優先續約2次的3年和2年在內，共10年全部納入合約，把1樓和2樓交由主富公司營運，合約內容也明定，若大日公司未取得營運權，雙方視同終止合約。

大日公司與市府完成第1次3年續約，合約至112年年底，但大日並未獲得第2次續約，市府決定重新招標，經評選後，由微風集團得標，接手營運東岸商場，大日公司提告市府，請求法院確認優先定約權存在，法院審理後予以駁回，全案可上訴。