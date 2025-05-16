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網紅「夢戈」台中亂砍人 重傷害未遂移審法院再押3個月
外號「夢戈」孟姓男子過去在IG常發表勵志文章，吸引超過2萬人追蹤，但他3月卻傳出在台中打傷人眼睛、闖工地持鋸子揮砍工人，落網後遭收押至今，檢方雖認孟男無殺人動機，仍依重傷害罪嫌起訴他，全案今移審，台中地院裁定孟接押3月。
孟男先前在臉書、IG外號「夢戈」，IG上也曾寫有「今年成為台灣首富翻轉台灣人民自由」、「挑戰2年還清362萬元故事」等，還會發關於單親爸爸負債如何逆轉人生的勵志圖文，傳出砍人事件後相關貼文已被移除。
台中地檢起訴指出，孟男（33歲）3月26日中午12點多，在南屯區文心路加油站和素不相識的賴姓男子問路，賴因不解孟表達意思不予理會，未料孟卻拿手機自拍棒毆打賴的左眼，2人發生扭打，賴報警後孟就逃離現場。
孟再步行至附近工地隨機撿拾地上的1把鋸子，現場洪姓工人見狀制止，孟卻手持著鋸子指向對方，還要求洪交出身上手機，再拿鋸子揮砍洪頭部、身體多次，造成洪額頭挫傷、身上背心破損，最後躲到附近文心秀泰商場3樓餐廳。
警方案發後依殺人未遂罪嫌將孟送辦，經檢方聲請羈押獲准；但檢方查，孟、洪間不認識也無深仇，當下因手機一事衝突，孟理應無殺人動機，他雖朝洪頭部、正面揮砍多次，但洪僅受擦挫傷，傷勢非劇烈，難證明有殺人犯意，依重傷害未遂罪嫌起訴他。
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