東岸商場績效好僅得申請 基院駁回優先定約權

基隆市府將東岸商場委由微風營運，原營運商大日公司提告市府，確認優先定約權存在。法院認為，大日公司營運績效評定為良好，僅得向市府「申請」非取得「資格」，今（16）日判決駁回。聯合報系資料照

基隆市府將東岸商場委由微風營運，原營運商大日公司提告市府，確認優先定約權存在。法院認為，大日公司營運績效評定為良好，僅得向市府「申請」非取得「資格」，今天判決駁回。

基隆地方法院指出，大日開發有限公司及主富服裝股份有限公司（NET），均主張大日公司參與經營「基隆市東岸立體停車場營運移轉案」，經評定為營運績效良好，此OT（先經營、後移轉）案有優先定約權存在。

被告基隆市政府則以大日公司經營績效縱屬良好，並不當然取得優先定約的資格，而否認大日公司就此OT案有優先定約權存在。

法院審理後，認為依據市府與大日公司第2次簽定的OT契約，大日公司營運績效經評定為良好，僅得據以向市府「申請」優先定約，非大日公司因此取得優先定約「資格」。

法院表示，依促進民間參與公共建設法施行細則等規定，市府於審核大日公司是否取得OT案優先定約申請時，有權要求大日公司提出資產總檢查相關資料，並提出優先定約申請日前至少3年的財務狀況相關資料。

法院表示，大日公司所提出的資產總檢查資料，僅111年度資產點交財產清冊，並未提出各資產現況檢查結果，市府尚無從評估資產現狀與清冊有無不符、損壞或功能未符契約約定情形，且近3年財務狀況僅有大日公司片面提出的數字，無相關佐證資料，市府無從評估資產現狀及大日公司的財務狀況。

此外，法院指出，大日公司在OT契約明確承諾「同意將闢建完成的商場無償移轉予基市府」，市府以大日公司未依要求補正提出相關資料，且未將商場登記為市府所有為由，否准大日公司優先定約申請，並無違背促參法施行細則，市府依約行使裁量權限，也無恣意濫用契約上權利，判決駁回大日公司訴訟，全案可上訴。

大日公司於民國105年間取得東岸商場營運權後，隨即與主富公司簽訂租賃契約，將包含與市府優先續約2次的3年和2年在內，共10年全部納入合約，把1樓和2樓交由主富公司營運，合約內容也明定，若大日公司未取得營運權，雙方視同終止合約。

大日公司與市府完成第1次3年續約，合約至112年年底，但大日並未獲得第2次續約，市府決定重新招標，經評選後，由微風集團得標，接手營運東岸商場。