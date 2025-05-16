三中案一審唯一有罪 蔡正元怨電子腳環太緊血液不流通：怕我飛走

前立委蔡正元涉利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產支付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費，並漏登會計項目，一審認定犯罪所得達2.8億元，依業務侵占判蔡3年6月徒刑、商業會計法判6月得易科罰金之刑，為「三中案」唯一有罪者。台灣高等法院今原傳同案被告、蔡妻洪菱霙作證，因洪婦拒絕，言詞辯論旋即終結。

因限制蔡正元出境出海的總期間，快達到法律規定的5年上限，高院4月25日開庭時裁定蔡接受科技設備監控，每日電子報到。蔡今天突向合議庭表示，因住家收訊不好，根本無法收到訊號，得走出家門才能電子報到，他請求將報到地點放寬為「全台北市」，而5月26日、8月22日他剛好都要到法院開庭，也無法跑回家報到。

法官表示，不可能放寬到全台北市都能報到，實務上應是放寬至住家輻射2公里內的範圍，並請蔡具狀提出需求，由合議庭和科控中心討論。

蔡正元、妻子洪菱霙被控將豪宅「日升月恆」借名登記在領航基金會名下，挪用基金會款項支付房款和裝潢費，涉犯公益侵占罪嫌；洪菱霙、父親洪信行（83歲）另被控業務侵占、背信、洗錢等罪，一審皆無罪。

高院行準備程序時，蔡正元指檢方故意胡亂拼湊事實，控他嚴重侵害阿波羅公司、郭台強妻子羅玉珍、前中影副董事長莊婉均的利益，破壞交易安全等，毫無根據；另臨時增加他公益侵占的罪名，一審已證明他沒有公益侵占領航基金會的資金。

他說，因為他是公職人員，若以自己、銀行帳戶調度資金，會變成申報的一環，也會引起媒體注意，他才透過阿波羅公司作為調度、掛帳單位，但這些資金、負債都不屬於阿波羅公司，一審法院混淆是非，以為是中影交易的一環，「根本是大錯特錯」，檢方指控他侵占阿波羅資金，與事實不符。

原本今傳洪菱霙作證，但洪婦表示蔡正元是她的丈夫，洪信行是她的父親，拒絕證言，審判長諭知因無法交互詰問，言詞辯論結束，今天庭訊26分鐘便退庭。

因高院上月25日裁定財團法人文青福慧傳世基金會應參與本案沒收程序，檢察官今也詢問文青福慧傳世基金會的前身是否就是領航基金會？因今天才收到基金會的書狀，希望有時間消化，蔡正元也表示他「不知來龍去脈」。