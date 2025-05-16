高雄少女遭軟禁甩巴掌爬窗求救 只因被懷疑偷了金戒指

受害女性示意圖。圖／AI生成

高雄市一名16歲賴姓少女，因剛從少觀所獲釋，暫借住在獄中認識的張姓女子家，卻被懷疑偷了金戒指，遭張女軟禁甩巴掌，嚇得少女從大樓爬出窗外向路人求救，張女雖否認軟禁，但仍遭法官依妨害自由判刑有期徒刑3個月。

判決書指出，張女和少女去年6月一起住在張女的男友家，但張女懷疑少女偷了男友的金戒指，先要求少女交出手機，雖少女哀求要找朋友來載她走，但張女擔心少女一去不返，因此不讓少女離開，並甩少女巴掌，嚇得少女試圖爬窗離開，掛在大樓窗外，被路人發現報警。

少女證稱，她堅持要出房門，但張女便動手打她，擔心她如果報警怎麼辦，所以她攀到大樓的邊界請求路人幫忙報警。

張女辯稱，她當下只是想少女留下來把話說清楚，但是少女態度不好，而且想離開，所以才賞少女巴掌，不過沒有不讓少女離開，她只是要求找到金戒指前先不要離開，手機也是少女自願交出，不是故意要剝奪少女行動自由。