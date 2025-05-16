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高雄少女遭軟禁甩巴掌爬窗求救 只因被懷疑偷了金戒指

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

受害女性示意圖。圖／AI生成
受害女性示意圖。圖／AI生成

高雄市一名16歲賴姓少女，因剛從少觀所獲釋，暫借住在獄中認識的張姓女子家，卻被懷疑偷了金戒指，遭張女軟禁甩巴掌，嚇得少女從大樓爬出窗外向路人求救，張女雖否認軟禁，但仍遭法官依妨害自由判刑有期徒刑3個月。

判決書指出，張女和少女去年6月一起住在張女的男友家，但張女懷疑少女偷了男友的金戒指，先要求少女交出手機，雖少女哀求要找朋友來載她走，但張女擔心少女一去不返，因此不讓少女離開，並甩少女巴掌，嚇得少女試圖爬窗離開，掛在大樓窗外，被路人發現報警。

少女證稱，她堅持要出房門，但張女便動手打她，擔心她如果報警怎麼辦，所以她攀到大樓的邊界請求路人幫忙報警。

張女辯稱，她當下只是想少女留下來把話說清楚，但是少女態度不好，而且想離開，所以才賞少女巴掌，不過沒有不讓少女離開，她只是要求找到金戒指前先不要離開，手機也是少女自願交出，不是故意要剝奪少女行動自由。

事後少女被救出後到醫院驗傷，提告張女妨害自由，法官審理認為，張女要求少女交出手機、不得離開房間，都是剝奪行動自由的行為，加上2人是在少年觀護所認識的朋友，張女自然應該知道少女未滿18歲，因此依成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由罪，判處有期徒刑3個月。

高雄地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
高雄地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

巴掌 朋友 金戒指

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