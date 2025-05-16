威震集團角頭吳明達撤銷假釋 今入監執行殘行25年

知名威震集團角頭吳明達因無期徒刑假釋出獄後，近年來仍涉入買凶殺人、組織犯罪、恐嚇取財等案件，由於他與素行不良人士來往遭撤銷假釋。台北地檢署今指出，吳明達預計今下午2時抵達北檢執行科，將入監執行殘刑25年。

吳明達20多年前，因賭債糾紛談判破局，未經許可持有具有殺傷力之手槍及子彈，在一番拉扯後掏槍對峙，近距離射殺被害人北聯幫前幫主唐重生3槍，吳為逃避警方逮捕持槍威脅剝奪被害人行動自由，脅迫員警不得靠近。吳明達此案訴訟期間羈押逾700日，判刑無期徒刑定讞後，2001年起入監服刑16年7月，2017年間假釋出獄。

吳明達假釋後住在士檢轄區，北檢囑託士檢負責吳明達假釋中的保護管束，但吳明達近年涉買凶殺人、組織犯罪、恐嚇取財等案件，多次牽扯刑案，與素行不良之人來往。