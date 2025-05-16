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威震集團角頭吳明達撤銷假釋 今入監執行殘行25年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

知名威震集團角頭吳明達因無期徒刑假釋出獄後，近年來仍涉入買凶殺人、組織犯罪、恐嚇取財等案件，由於他與素行不良人士來往遭撤銷假釋。台北地檢署今指出，吳明達預計今下午2時抵達北檢執行科，將入監執行殘刑25年。

吳明達20多年前，因賭債糾紛談判破局，未經許可持有具有殺傷力之手槍及子彈，在一番拉扯後掏槍對峙，近距離射殺被害人北聯幫前幫主唐重生3槍，吳為逃避警方逮捕持槍威脅剝奪被害人行動自由，脅迫員警不得靠近。吳明達此案訴訟期間羈押逾700日，判刑無期徒刑定讞後，2001年起入監服刑16年7月，2017年間假釋出獄。

吳明達假釋後住在士檢轄區，北檢囑託士檢負責吳明達假釋中的保護管束，但吳明達近年涉買凶殺人、組織犯罪、恐嚇取財等案件，多次牽扯刑案，與素行不良之人來往。

檢方認為因吳明達在保護管束期間，與素行不良之人往來，情節重大，依保安處分執行法今年3月間函請法務部矯正署雲林二監撤銷吳明達假釋，雲林二監報請矯正署審查，矯正署今年4月認定吳明達違反上開規定，予以撤銷假釋。

知名威震集團角頭吳明達涉及恐嚇取財案件，新北檢方昨指揮刑事局，拘提吳明達到案，今天中午由刑事局除暴特勤隊幹員押送新北地檢署偵訊，全程不發一語。記者王長鼎／攝影
知名威震集團角頭吳明達涉及恐嚇取財案件，新北檢方昨指揮刑事局，拘提吳明達到案，今天中午由刑事局除暴特勤隊幹員押送新北地檢署偵訊，全程不發一語。記者王長鼎／攝影

假釋 殺人 無期徒刑

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