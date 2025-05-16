他「一臉酒容」成警攔檢常客 議員批警方以貌取人拚績效

酒駕零容忍，台東警方大力取締酒駕，卻有民眾長相太過「酒容臉」成為員警攔查常客，向議員投訴抱怨。議員張全馨嵐批警方以貌拚績效，亂槍打鳥。警方表示，將檢討值勤方式。

縣警察局長蔡燕明表示，他相信警察逕行攔查取締都依法處理，不會有所謂的針對性，他們脫下制服，若違規也是會被攔查開單，若議員所言屬實，將檢討值勤方式，降低擾民事件發生。

據統計台東近3年酒駕件數不減反增，2022年164件、2023年246件、2024年337件，警方因而每月辦理大執法取締交通違規，其中包含酒駕行為，但卻傳出有民眾疑長相問題被針對性。

議員張全馨嵐在定期會單位工作檢討時指出，有人向她投訴抱怨，接二連三莫名其妙遭巡邏員警攔查，然後丟下一句「有喝酒嗎？」經現場吹氣沒酒精反應，員警拍拍屁股走人，留下錯愕的他。

「長相有酒容臉難道有錯嗎？」張全馨嵐不解地說，他已戒酒多年，外出行車也都遵守交通規則，員警只是眼神交會，看到他嘴巴咬檳榔，長相像有喝酒，就以為有酒駕，然後一路跟車攔查，這取締標準顯然不合理，有必要檢討調整。