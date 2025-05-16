他「一臉酒容」成警攔檢常客 議員批警方以貌取人拚績效
酒駕零容忍，台東警方大力取締酒駕，卻有民眾長相太過「酒容臉」成為員警攔查常客，向議員投訴抱怨。議員張全馨嵐批警方以貌拚績效，亂槍打鳥。警方表示，將檢討值勤方式。
縣警察局長蔡燕明表示，他相信警察逕行攔查取締都依法處理，不會有所謂的針對性，他們脫下制服，若違規也是會被攔查開單，若議員所言屬實，將檢討值勤方式，降低擾民事件發生。
據統計台東近3年酒駕件數不減反增，2022年164件、2023年246件、2024年337件，警方因而每月辦理大執法取締交通違規，其中包含酒駕行為，但卻傳出有民眾疑長相問題被針對性。
議員張全馨嵐在定期會單位工作檢討時指出，有人向她投訴抱怨，接二連三莫名其妙遭巡邏員警攔查，然後丟下一句「有喝酒嗎？」經現場吹氣沒酒精反應，員警拍拍屁股走人，留下錯愕的他。
「長相有酒容臉難道有錯嗎？」張全馨嵐不解地說，他已戒酒多年，外出行車也都遵守交通規則，員警只是眼神交會，看到他嘴巴咬檳榔，長相像有喝酒，就以為有酒駕，然後一路跟車攔查，這取締標準顯然不合理，有必要檢討調整。
議員古志成則表示，員警這樣的取締方式，根本是亂槍打鳥，因為警局有被分配稅入1億2千萬元的壓力，必須要趕快做出業績，才會動不動跟車，一旦民眾有違規事實，就順理成章開罰，光他們部落族人，幾乎都有被攔查經驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言