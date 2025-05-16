影／威震角頭吳明達假釋撤銷 今午解送新北檢將入獄

知名威震集團角頭吳明達涉及恐嚇取財案件，新北檢方昨指揮刑事局，拘提吳明達到案，今天中午由刑事局除暴特勤隊幹員押送新北地檢署偵訊，面對媒體包圍，穿著藍色西裝的吳明達全程一語不發。

威震集團角頭吳明達1999年因殺害北聯幫前幫主唐重生遭判處無期徒刑，數年前假釋出獄後，成立威震集團塑造改過自新形象，但近年來仍涉入買凶殺人、組織犯罪、恐嚇取財等犯行，台北地檢決定撤銷他的假釋，因吳明達搬至淡水，為士林地檢署管轄區，故委託士林地檢執行拘提。

判無期徒刑假釋的吳明達殘刑還有25年，這次入監後將恐無法再假釋出獄，刑事局偵二隊昨動員30名維安特勤警力，趁拂曉現場攻堅，當場逮捕正在熟睡中的吳明達。因新北檢方也在偵辦吳明達涉及恐嚇取財案件，刑事局昨攻堅拘提吳明達到案，今早詢問後，今天中午先解送新北地檢署由檢察官複訊，假釋撤銷部分之後再解送士林地檢署歸案 。

刑事局今早詢問後，今天上午11時由除暴特勤隊幹員押送新北地檢署由檢察官複訊，面對媒體包圍，穿著藍色西裝，戴著口罩的吳明達，一下車全程一語不發，由全副武裝的除暴特勤隊幹員直接帶進地檢署。

威震集團角頭吳明達，1999年因殺害北聯幫前幫主唐重生遭判處無期徒刑，數年前假釋出獄後，成立威震集團塑造改過自新形象，但近年來仍涉入買凶殺人、組織犯罪、恐嚇取財等犯行，台北地檢決定撤銷他的假釋，因吳明達搬至淡水，為士林地檢署管轄區，故委託士林地檢執行拘提。

判無期徒刑假釋的吳明達殘刑還有25年，這次入監後將恐無法再假釋出獄，刑事局偵二隊昨動員30名維安特勤警力，趁拂曉現場攻堅，當場逮捕正在熟睡中的吳明達。因新北檢方也在偵辦吳明達涉及恐嚇取財案件，刑事局昨攻堅拘提吳明達到案，今早詢問後，今天中午先解送新北地檢署由檢察官複訊，假釋撤銷部分之後再解送士林地檢署歸案 。