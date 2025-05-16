加速流程「1件收3000」 南投公務員要廠商分紅...貪汙下場曝

時任南投信義鄉公所廖姓技士利用廠商急於請款壓力，答應以每件3000元代價幫加快流程，前後收賄9萬3000元、10萬元，後又向廠商開口「最近這麼多工程款近來，可以分紅嗎？」再收1萬元；法院以廖貪圖小利，犯後坦承繳回不法所得，依貪汙罪判他3年10月，可上訴。

檢、廉調查，廖男2012年起擔任信義鄉公所建設課約聘人員、清潔隊隊員，後經鄉長指派去建設課擔任技士。陳姓廠商因承攬公所小額採購案，他為加快程序盡早取得工程款，就以每件3000元行賄廖，雙方約好農曆過年前，依承攬件數計算匯款並交付。

檢、廉查出，陳男2023年1月、2024年1月，前後兩度約廖到他南投工寮泡茶，並依當年承攬31件、33件，均每件3000元計算，交付9萬3000元、10萬元賄款給對方。

此外，廖男另於2023年底，於公所內道路改善工程驗收完畢後，利用黃姓廠商有急於請款壓力，先是快速幫對方送陳核、完成請款，隔年廖、黃一同前往會勘其他工程時，廖就在黃的黑色吉普車上向他說，「最近這麼多工程款進來，可以分紅嗎？」暗示要先前2工程的賄款。

黃考量廖先前幫他辦理工程款都能快速完成結算審核、加快請款時程，為求後續也能積極處理，就拿了1萬元給他，作為未來加速請款的對價。

廖男落網後在廉詢、偵查及法院開庭時均坦承不諱，與廠商證詞相符，也有辦理工程紀錄、款項可佐。

台中地院指出，廖男偵查中自白、繳回全部犯罪所得，應依貪汙第8條減刑，其中1筆匯款1萬元，為5萬元以下，該部分再依同條例第12條減刑；廖的辯護人另主張，廖是基層公務員犯後坦承，收賄非巨也全繳回，情節非重大惡極，請求依刑法第59條減刑；