快訊

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

聽新聞
0:00 / 0:00

加速流程「1件收3000」 南投公務員要廠商分紅...貪汙下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任南投信義鄉公所廖姓技士利用廠商急於請款壓力，答應以每件3000元代價幫加快流程，前後收賄9萬3000元、10萬元，後又向廠商開口「最近這麼多工程款近來，可以分紅嗎？」再收1萬元；法院以廖貪圖小利，犯後坦承繳回不法所得，依貪汙罪判他3年10月，可上訴。

檢、廉調查，廖男2012年起擔任信義鄉公所建設課約聘人員、清潔隊隊員，後經鄉長指派去建設課擔任技士。陳姓廠商因承攬公所小額採購案，他為加快程序盡早取得工程款，就以每件3000元行賄廖，雙方約好農曆過年前，依承攬件數計算匯款並交付。

檢、廉查出，陳男2023年1月、2024年1月，前後兩度約廖到他南投工寮泡茶，並依當年承攬31件、33件，均每件3000元計算，交付9萬3000元、10萬元賄款給對方。

此外，廖男另於2023年底，於公所內道路改善工程驗收完畢後，利用黃姓廠商有急於請款壓力，先是快速幫對方送陳核、完成請款，隔年廖、黃一同前往會勘其他工程時，廖就在黃的黑色吉普車上向他說，「最近這麼多工程款進來，可以分紅嗎？」暗示要先前2工程的賄款。

黃考量廖先前幫他辦理工程款都能快速完成結算審核、加快請款時程，為求後續也能積極處理，就拿了1萬元給他，作為未來加速請款的對價。

廖男落網後在廉詢、偵查及法院開庭時均坦承不諱，與廠商證詞相符，也有辦理工程紀錄、款項可佐。

台中地院指出，廖男偵查中自白、繳回全部犯罪所得，應依貪汙第8條減刑，其中1筆匯款1萬元，為5萬元以下，該部分再依同條例第12條減刑；廖的辯護人另主張，廖是基層公務員犯後坦承，收賄非巨也全繳回，情節非重大惡極，請求依刑法第59條減刑；

中院認為，廖任公務員13年，貪圖小利收賄，並非有何特殊變故或原因，不足憫恕，審理後依3個貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪各判3年6月、3年6月，1年9月，3罪應執行3年10月，應執行3年10月，褫奪公權4年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

公務員 收賄 貪汙

延伸閱讀

土銀推出首宗地上權案 南投精華地段權利金底價2,009萬

昔喊買下台積電！紫光前董事長趙偉國貪汙判死緩 網反觀台灣：詐騙天堂

南投啟用送藥到府系統 網路申請更方便

田馥甄演唱會緊急變動！「不可預期風險」改大學開唱！

相關新聞

女藝人侯沁潔控遭20多名員警「集體圍毆」 新北警駁斥無稽曝真相

曾客串鄉土電視劇、主持第四台旅遊節目、多次鬧出社會新聞的藝人侯沁潔，昨晚於臉書貼文指控在新北市遭20多名警員「集體圍毆」...

媒體人和學者受陸方指示造假總統大選民調 最終判決出爐

媒體人林献元前年總統大選期間與退休副教授蘇雲華，在「指傳媒」等多個網站，發布總統副總統候選人的不實民調，檢方認定2人是受...

加速流程「1件收3000」 南投公務員要廠商分紅...貪汙下場曝

時任南投信義鄉公所廖姓技士利用廠商急於請款壓力，答應以每件3000元代價幫加快流程，前後收賄9萬3000元、10萬元，後...

76歲翁稱黑白兩道關係好！ACDEX吸金案首腦被騙千萬「打點費」

阿格斯交易所涉假冒澳洲券商ACDEX非法吸金19.4億元，首腦薩摩亞商大華新瑞公司負責人林上紘等10人遭起訴。檢方另查出...

假冒警察還拿出手銬「白嫖」 他上訴二審判更重

葉姓男子與女子相約性交易，打算包夜，但因錢沒帶夠，謊稱自己是警察，以偵辦妨害風化案為由要脅白嫖，甚至拿出手銬銬住對方，事...

高雄又傳酒駕！逃逸移工喝茫騎車連闖紅燈 摔進宮廟

高雄市一名范姓逃逸越南籍移工日前酒後騎車，在橋頭遭到警方攔檢，他因此心虛騎車掉頭就跑，被員警開警車追趕，一路追到岡山中華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。