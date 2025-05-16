76歲翁稱黑白兩道關係好！ACDEX吸金案首腦被騙千萬「打點費」

阿格斯交易所涉假冒澳洲券商ACDEX非法吸金19.4億元，首腦薩摩亞商大華新瑞公司負責人林上紘等10人遭起訴。檢方另查出76歲老翁張定國透過黑幫認識林上紘，見林賺很大，自詡與黑白兩道關係交好，涉以打點司法人員為由，詐騙得手1010萬元，北檢今偵結，依詐欺取財罪起訴。

阿格斯交易所前總裁許獻中等人2019年至2023年間，涉假冒澳洲券商「ACDEX」非法吸金19.4億元，林上紘向許獻中買下股權推銷投資方案，4年非法吸金19億4874萬8105元；張定國見林上紘非法招攬外匯息交易差及鴻運基金等投資方案獲利，因而行騙。

起訴指出，2022年3月間，張定國在林上紘北市松山區的辦公室詐稱，「知道承辦檢察官、主任檢察官，也會跟調查處處長約吃飯，以前檢察長調動也動得了，也可以叫警政署長去約他們」以1千萬元協助林打點司法機關人員，擺平不法案件查緝。

檢方查出，林上紘誤信張定國，命財務長張其元同年月23日、24日從台北市勝慈社會福利基金會個提領2百萬、4百萬元，再加上借款4百萬元，湊齊1千萬元打點費，並分裝至2個紙袋，25日在辦公室內交給張定國。