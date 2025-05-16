假冒警察還拿出手銬「白嫖」 他上訴二審判更重

葉姓男子與女子相約性交易，打算包夜，但因錢沒帶夠，謊稱自己是警察，以偵辦妨害風化案為由要脅白嫖，甚至拿出手銬銬住對方，事後還拍下對方裸照，一審認他犯加重強制性交罪判刑7年4月，檢辯不服均上訴，二審認原審漏未論及其冒充公務員而行使其職權，改判7年6月。

檢警調查，葉男與女子透過暱稱「彈頭」男子仲介，相約於2022年4月26日2時許在嘉義市飯店房內性交易，雙方進房後，葉男先是表示身上錢沒帶夠，欲下樓領錢，隨後返回房間，謊稱是警察，並以偵辦妨害風化案為由，要求女子配合調查。

他向女方表示倘與其性交，即可不予調查，女方遭要脅不敢不從，過程中，女子因質疑其警察身分後拒絕配合，他見身分遭識破，便以雙手掐住其脖子強壓在床上，拿出預藏手銬控制其行動，強制性交得逞，並以手機拍下女方裸體照片，直至同日約7時許，他才騎乘機車離去。女方不甘受辱而報警處理。

葉男坦認有與女方相約在房內性交易，但矢口否認強制性交。他辯稱，當時是透過網站看有哪些小姐，確認後，他再聯繫網站上微信暱稱「彈頭」的人，談好50分鐘6000元，跟女方見面後他決定要包夜，價格總共是2萬2500元。

他說，沒有假冒警察的身分，也沒有攜帶手銬，到了飯店時先給女方2萬元，因為帶不夠錢，他才又到附近的便利商店領錢，之後再回房內將錢給女方；之後女方說可以加錢拍攝她的裸照，大約1000、2000元，他拍照只是想說自己留著而已。

他表示，有經過女方的同意，沒有強制性交，他只是單純與女方性交易，女方身上的傷勢是案發過了4天才去驗的，不是他造成的，如果他有對女方強制性交，女方下來經過櫃檯，中間也有去超商，都可以對外求救。

嘉義地院認為，女方指訴前後一致，也有諸多事證可資補強其指訴，足認女方指訴內容符合實情，未採信葉男說詞，認他犯對被害人為照相之加重強制性交罪判刑7年4月。