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女藝人侯沁潔控遭20多名員警「集體圍毆」 新北警駁斥無稽曝真相

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

曾客串鄉土電視劇、主持第四台旅遊節目、多次鬧出社會新聞的藝人侯沁潔，昨晚於臉書貼文指控在新北市遭20多名警員「集體圍毆」。對此，林口警分局說明，侯沁潔是因為報案不成，拿手機在派出所內錄影涉犯妨害公務遭壓制逮捕。

侯沁潔多年前因地下戀情，遭提告妨害家庭等罪嫌遭判刑，也曾被爆料參加歐洲旅行團時在飛機上、國外機場和飯店房間、遊覽車上抽菸、跟團員吵架飆罵等行徑，並曾因持過期點數想兌換商品遭拒大鬧超商，多次鬧出社會新聞。

昨晚她在臉書貼文指稱11日清晨6時許，在新北市泰山地區明志派出所，原本要報案金融卡遭竊、帳戶被盜領，但被拒絕受理，且被20幾名員警集體圍毆，還說「涉案的全部吃了豹子膽，終極目標就是要讓我死，我也差一口氣就死在派出所裡了。」

「所有員警就是不還我手機不讓我對外聯繫求助，也不讓我有一絲逃命的機會，在輔大醫院急診室治療我破相流血的臉，以及我全身都受重傷，尤其我有重重摔倒在地上，撞到頭和眼睛，左肩膀還有脊椎和全身瘀青，牙齒斷三顆」、「我在派出所將近三天沒睡，昏迷兩次也不給飯吃跟水喝」。

針對指控，林口警分局說明，侯沁潔是在11日凌晨2時許進入明志派出所，聲稱金融卡遭竊、信用卡被盜領、指控台北市員警妨害秘密、車上有不是她的交通違規罰單等，因語焉不詳、提不出相關證明難以受理。

後來她就不再講話，但也不肯離去，坐在派出所內長達4個小時直到天亮，期間拿出手機錄影。她昨晚在臉書貼出長度約27分鐘的影片內容，開頭先拍員警在辦公，接著鏡頭就對著她放在地上的包包，中間有錄到她被員警喝斥未經同意就直接走進派出所內廁所，其餘很長片段都是拍地板空景且無人說話。

片尾她又將鏡頭對向員警辦公區，開口詢問所長是否上班？最後是員警起身制止她在派出所內辦公區域錄影，影片即中斷。接著警方告知行為涉犯妨害公務罪嫌，雙方起衝突，員警壓制逮捕遭劇烈反抗，後來發現她有受傷，先護送到輔大醫院包紮，警詢後當天即隨案移送新北地檢署。

員警表示，整個明志派出所編制只有20幾員，扣除休假和在外執勤警力，怎可能有20幾名員警集體圍毆她，且案件當天便移送地檢署，也不可能讓她留在派出所3天，駐地辦公區域都有監視器可還原證明事發過程。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

藝人侯沁潔昨晚於臉書貼文指控在新北市遭20多名警員「集體圍毆」。圖／截自侯沁潔臉書
藝人侯沁潔昨晚於臉書貼文指控在新北市遭20多名警員「集體圍毆」。圖／截自侯沁潔臉書
藝人侯沁潔昨晚於臉書貼文指控在新北市遭20多名警員「集體圍毆」。圖／截自侯沁潔臉書
藝人侯沁潔昨晚於臉書貼文指控在新北市遭20多名警員「集體圍毆」。圖／截自侯沁潔臉書

妨害公務 影片

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