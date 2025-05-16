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高雄又傳酒駕！逃逸移工喝茫騎車連闖紅燈 摔進宮廟

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名范姓逃逸越南籍移工日前酒後騎車，在橋頭遭到警方攔檢，他因此心虛騎車掉頭就跑，被員警開警車追趕，一路追到岡山中華路一帶的巷弄，最後他失控摔進宮廟後棄車逃跑，被路過民眾上前壓制，才乖乖就逮，被當場扭送警局。

據了解，這名范姓越南籍移工已在台滯留多年，期間輾轉於台南、高雄工作，但他不僅非法工作，還因犯下竊盜罪嫌，遭到台南地檢署發布通緝，沒想到9日當晚10時許卻因為遇上酒駕臨檢，又因多喝兩杯騎車酒駕，才死命跑給員警追。

橋頭分駐所員警曹庭勗、黃元裕當時在橋頭區鐵道上鐵路擴大臨檢，范男見前方有警察，頂著酒意當場嚇到酒醒，轉頭就騎車往岡山狂飆，員警見狀也立刻開車追了上去，雙方一路追逐5公里，連闖多個紅燈，最後范男鑽進岡山高中旁警悟巷的一處死巷，騎車直接摔到一處宮廟前，不得不棄車逃逸。

范男一路沿著阿公店溪堤防步道逃跑，但因喝得太醉實在跑不快，加上當時在堤防運動的熱心民眾聽見員警追趕嫌犯，也加入幫忙圍捕，最後順利將逃跑的范男壓制在地，員警才剛靠近就聞到他身上濃濃酒味。

范男除因竊盜案遭通緝中，經當場酒測酒精濃度超標，涉犯刑法公共危險罪嫌當場送辦，同時警方對他開出無照駕駛、不服稽查取締、13張闖紅燈罰單，共開罰8萬400元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

逃逸越南籍移工酒後無照騎機車，遭開罰8萬餘元並送辦。記者巫鴻瑋／翻攝
逃逸越南籍移工酒後無照騎機車，遭開罰8萬餘元並送辦。記者巫鴻瑋／翻攝

岡山 酒駕 闖紅燈

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