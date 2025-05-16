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網咖生子！媽媽被控掐死男嬰 官司纏訟2年仍在爭執死因

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

潘姓女子2年前在台中東協廣場內網咖包廂產下1名男嬰，卻涉嫌以掐脖、悶口鼻殺死新生兒，檢方依殺人罪嫌起訴，原應由國民法庭審理後轉通常程序，由於檢辯就男嬰死因多有爭執，法院今開庭，辯方要求請台大婦產科釐清，檢方則認為法醫研究所報告已足夠，無必要再送。

檢警調查，潘女未婚，男嬰父親身分不詳，潘2023年1月2日到台中中區東協廣場的網咖包廂，3日凌晨突腹痛請幸姓女友人幫買物資過去，幸女抵達時潘已經生產，地上遍布血跡、羊水，且男嬰已無呼吸心跳。

潘在友人勸說下報警，向警方稱「小孩已經走了」，警員趕赴網咖見潘、幸待在包廂內，並詢問「小孩子呢？」潘才說放在一旁的後背包內，打開見男嬰遺體、胎盤及臍帶被套入塑膠袋。檢方偵查3個多月，法醫解剖也認定男嬰有遭掐脖、悶住口鼻致死等行為，依殺人罪嫌起訴他

台中地院今再開準備程序庭，審判長兼受命法官簡芳潔就檢辯爭執男嬰死亡原因部分，表示先前函詢法醫研究所、傳喚鑑定人到庭詰問，但就涉及婦產科部分無明確回覆，並就男嬰外傷是否生產造成、臍帶繞頸等，是否再函詢婦科專業領域，請檢、辯表示意見。

公訴檢察官表示，男嬰遺體已經由法醫研究所解剖、出具專業且具公信力報告，鑑定醫師也經到庭詰問，且男嬰脖子上有出血點，死因以足以確認，若再函詢其他單位無助釐清事實，且對方也未親自接觸男嬰遺體，會讓爭點更模糊。

潘女的辯護律師主張，法醫研究所報告是符合檢方來函資歷，若排除無法得到同樣結論，認為有必要再函詢婦產科醫師。

簡芳潔再問，若就函詢何單位有何意見？潘女辯護律師表示，希望先詢問台大醫院婦產科能否鑑定，或是由婦產科協會協助；檢察官則維持無必要立場，尊重合議庭判斷，審判長諭知全案候核辦。

檢方控訴潘女在網咖產子後殺死剛出生的男嬰，案發近2年半法院仍在準備程序階段。記者曾健祐／攝影
檢方控訴潘女在網咖產子後殺死剛出生的男嬰，案發近2年半法院仍在準備程序階段。記者曾健祐／攝影

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台大醫院 婦產科 遺體

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