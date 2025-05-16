職業賭場流竄藏民宅抓不勝抓 南警破門逮人宣示「取締到底」

台南市職業賭場橫行，以租多棟民宅、以狡兔三窟、專車載送手法開職業賭場，警方雖曾撲空不氣餒，昨天在關廟查獲非假日仍有28名人在賭天九牌，違反社會秩序維護法每人將罰8千元，王姓主場負責人等4人依賭博罪移送地檢署。

台南有職業賭場各處流竄聚賭，警方不久前才在仁德查獲50多人聚賭，日前又接獲熱心民眾通報，關廟平靜鄉間老舊民宅突然不時有人潮聚集、各色人等進出，有可能是職業賭場，成立專案小組偵辦，確認一棟老舊平房每到深夜就有男女頻繁進出。

歸仁分局表示，蒐證屬實後日前申請搜索票，特勤人員荷槍實彈前往卻發現空空如也，沒想到昨天又出現一群人，員警前後包抄控制現場後，將王男等32人帶回偵辦。