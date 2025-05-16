聽新聞
0:00 / 0:00
職業賭場流竄藏民宅抓不勝抓 南警破門逮人宣示「取締到底」
台南市職業賭場橫行，以租多棟民宅、以狡兔三窟、專車載送手法開職業賭場，警方雖曾撲空不氣餒，昨天在關廟查獲非假日仍有28名人在賭天九牌，違反社會秩序維護法每人將罰8千元，王姓主場負責人等4人依賭博罪移送地檢署。
台南有職業賭場各處流竄聚賭，警方不久前才在仁德查獲50多人聚賭，日前又接獲熱心民眾通報，關廟平靜鄉間老舊民宅突然不時有人潮聚集、各色人等進出，有可能是職業賭場，成立專案小組偵辦，確認一棟老舊平房每到深夜就有男女頻繁進出。
歸仁分局表示，蒐證屬實後日前申請搜索票，特勤人員荷槍實彈前往卻發現空空如也，沒想到昨天又出現一群人，員警前後包抄控制現場後，將王男等32人帶回偵辦。
歸仁分局分局長廖水池表示，賭博雖非重罪，但因造成傾家蕩產案例時有所聞，甚至衍生嚴重犯罪，仍有不少民眾深陷其中，警方將持續強力掃蕩，消弭社會治安問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言