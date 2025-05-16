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女設計師頭蓋外套飛機上偷抽電子煙 空姐一掀開飄煙霧

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

吳姓女設計師搭國內線班機前往金門途中，因換座位又拿外套蓋住自己頭臉，偷偷在飛行過程抽電子煙，經空服員提醒並掀開外套，驚見她臉處竟然在冒煙，一落地就通知航警將她帶回送辦；法院以吳影響飛安，依違反民用航空法判她2月，可上訴。

檢警調查，吳女（26歲）2024年3月5日搭乘立榮航空班機自台中飛往金門，途中她從機艙6C座位更換到1K座位，再利用外套蓋在頭部偷偷抽電子煙，結果班機受金門濃霧影響並未降落，而是返航。

空服員告知吳女須回原本的6C座位，並將其外套先開時，驚覺吳女外套內、臉處竟然冒出煙霧，隨機通知班機事務長，班機抵台降落後通報航空警察將她送辦。

檢方傳喚、電話通知吳女均未到庭，但她在航警詢問時雖不否認有使用電子煙習慣、當天有帶電子煙入機艙，但矢口否認有吸食，辯稱上機時有拿電子煙，覺得空服員在針對她，飛機降落時還來跟她說不能抽，她就將雙手打開給空服員看，表示沒有抽電子煙。

但飛機上空服員、事務長均指證歷歷，且電子煙結構是由電池、霧化器，及煙彈或電子霧化器內含液體溶液組成，設備感應有吸入氣流時，晶片自動啟動將煙彈或菸油霧化以產生煙霧。

檢方認為，若吳女沒有使用，當不至於產稱煙霧，不採信其辯詞，偵結依違反民用航空法起訴她。

台中地院審酌，吳女明知飛機上不得使用電子煙等干擾飛行器材，仍在飛行時使用，影響飛航安全，考量她犯罪動機、目的，手段，及從事平面設計等一切情狀，依民用航空法非法使用干擾飛航之器材罪判她2月徒刑，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

外套 空服員 電子煙

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