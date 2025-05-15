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徐少東潛逃疑雲延燒 管碧玲：科技監控是防逃關鍵

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

繼多名經濟犯棄保潛逃後，日前因吸金22億元遭重判12年的三聯集團負責人徐少東，近日疑似潛逃出境，引發社會譁然，政府防逃機制與司法威信備受質疑。海委會主委管碧玲表示，科技監控是防逃關鍵，強調應在人權與公共安全間取得平衡。

海洋委員會今晚發布新聞稿表示，為建構我國科技輔助監偵防逃通報，完善跨部會協處機制，主任委員管碧玲今天邀集海巡署、內政部警政署、移民署及法務部調查局等機關，共同參訪臺灣高等檢察署科技設備監控中心。

管碧玲強調，科技設備監控已成為現代防逃不可或缺的工具，能即時掌握行蹤與風險動態，為司法判斷提供重要依據，但應同時兼顧人權保障。

管碧玲去年開始協調相關機關建立共識，在法院、檢察體系8個月來的努力下，科技監控已經建立成熟的機制，未來臺灣高等檢察署科技監控中心將與警政、移民、海巡等部門，可以更緊密合作，達成人權保障與公共利益的平衡。

管碧玲說，科技監控作為替代性羈押手段，法律明文規定適用於「有羈押原因但未聲請羈押」的情形，實質上是對嫌犯給予更具人權考量的寬限機制。

管碧玲坦言，每起矚目案件的潛逃都對政府公信力造成沉重打擊，去年她已在行政院查緝走私偷渡聯繫會報，推動強化跨部會通報及橫向聯繫，盼提升防逃效率。

海委會表示，根據海巡署統計，截至5月14日，全台遭限制出海人數達6539人，其中併同科技監控者為74人，占比僅1.13%，顯示監控運用仍屬審慎。

管碧玲說，像「88會館」案的郭哲敏、遠東航空前董事長張綱維，皆因違反監控規定遭法院羈押，顯示監控設備能即時發現異常行為、提高防逃成功率。

台灣高等檢察署檢察長張斗輝說，科技設備監控要成功，跨部會的合作是重點，已指示科控中心，對於未來如何與警政、海巡機關的合作著手進行規劃。

管碧玲強調，從法務部統計顯示，法院、檢察署科技設備監控的開案件數逐年增加，2021年到去年院方、檢方共開案138案，而今年院、檢加起來共開案164案，已超過先前總合。

如何讓公共利益與人權保障兼顧，有效防止潛逃成為重要的課題，管碧玲期許相關司法、檢察機關合理運用科技輔助，為國人打造更安全、安心的社會環境。

管碧玲主委至科技設備監控中心參訪，並與張斗輝檢察長合照。圖／海委會提供
管碧玲主委至科技設備監控中心參訪，並與張斗輝檢察長合照。圖／海委會提供

徐少東 海巡署 監控 管碧玲

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