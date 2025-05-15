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NONO案原告指述不得互為補強證據 法界看法不一

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

藝人NONO被控強制性交未遂等7罪，士檢起訴求重刑，士院審理近1年，昨依強制性交未遂罪判刑2年6月，其餘被訴部分無罪，理由包含相關原告指述顯示，NONO多以相同手法作案，但不得互為補強證據，對此法界看法不一。

士林地院說明，NONO被控藉工作機會結識並駕車載送女子返家，卻將對方載往大稻埕河濱停車場強制性交未遂，因女子親友證稱，女子透露自身經歷時，情緒、神情明顯不同於往，法官認定女子指述可採信，一審依法判刑2年6月。

其餘無罪部分，是其他5名女子分別指訴自身遭NONO強制猥褻、強制性交或未遂等情節，皆未目睹NONO對其他人行為，不得互為補強證據。且相關指述有前後瑕疵或與客觀事證不符，且無其他補強證據佐證，檢方所提證據未能使法官形成超越合理懷疑的有罪確信，依「罪證有疑、利歸被告」原則諭知無罪。

法界人士認為，法院認為檢方所提事證不足使法官形成對NONO的有罪確信，不過性犯罪案件有其隱密性，通常只有被告、原告最清楚案情事實，常淪為各說各話局面，且性犯罪被害人常因擔心事件曝光影響正常生活等，不見得能夠及時保全事證，加上此案發生與訴訟時間相距較遠，被告、原告、關係人對於案情記憶都容易受影響，可能導致檢方舉證不易。

檢方起訴指出，NONO在演藝圈具知名度後，2008至2013年間利用工作機會或上網交友結識多名女子，多次駕車接送女子到自身住處或人煙稀少處加害對方，此案6名被害女子互不相識卻指述類似案情，可見NONO固有犯罪手法；且無論偵查還是審理期間，NONO始終堅稱「不認識這些女子」，偵查中卻有2名女子指出NONO住家樓中樓格局，且正確率高，可見NONO說詞可疑。

法院所指數名原告未目睹NONO對其他人犯行，不得互為補強證據，旨在避免三人成虎、眾口鑠金、積非成是，在無其他補強證據情況下，仍無法做出對NONO的有罪確信。

長期關懷兒少性侵案的律師蔡尚謙則認為，性侵案有其隱密性，認定犯罪事實本不以直接證據為限，實務上多採行綜合各種間接證據，只要不違背經驗法則，即為法之所許。

被害人的陳述，如僅有單一指述，本不足以作為唯一證據，尚需其餘補強證據，如不只一位被害人出面提告，多位被害人互不相識、沒有勾串偽證、陷害被告的動機，其證詞相互具相當關聯性，與其他被害人指證能互相印證，用以證明被告犯罪行為樣態、模式，自應整體觀察判斷，適當採用，才與佐證法則無違。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

被害人 證據

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