陳宗彥判無罪檢方證據不足？法界：有5成嫌疑即可起訴

行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市新聞處長及民政局長期間，因業者請託視聽歌唱場所變更使用工程案及關說警職人員平調案，接受性招待2次遭訴，但法院判無罪；法界人士認為，檢方偵辦貪汙案，有5成犯罪嫌疑就可以起訴，本案上訴後，是否仍無罪也不一定。

台南地院合議庭說，陳宗彥否認犯行，連家樑、王孝瑋兩名業者也否認提供性服務外，均無法確定監聽譯文所謂「陳董」即為陳宗彥。其他監聽譯文也曾出現陳向王提及他的4位朋友中，有一位也稱呼為「陳董」內容，難以確認譯文中具有一般敬稱性質的「陳董」即是陳宗彥。

曾任高雄、新北地檢署檢察官以及台東、新北、法務部檢察司主任檢察官的律師連思藩指出，一般檢方偵辦貪汙案，其實有5成犯罪嫌疑算達到起訴門檻，就可以起訴，至於證據是否能夠讓達到法官有罪確信，就不一定；也許一審無罪，或許上訴後又不一樣。

連思藩認為，就本案來看，算是有起訴的證據，但本案如果只有提出監聽譯文，檢方並無法證明陳宗彥跟業者有對價關係，陳跟業者都否認「陳董」就是陳宗彥；那就會讓法院存疑，第一，「陳董」到底是誰？第二，陳宗彥究竟有沒有接受性招待？

就目前法院提供的判決理由來看，檢方提出的證據不充分，監聽譯文只是間接證據，間接證據必須有人證可以核對，首先檢方並沒有證明「陳董」就是陳宗彥；即使從監聽譯文中，陳宗彥看起來有去酒店消費，這也只構成行政責任問題，並不構成違法，檢方也沒有足夠證據證明陳確實有接受性招待。

德益法律事務所所長、執業20多年的資深律師黃仕翰指出，依據現有法院提供資料，他不認為證據不足，檢方起訴合理，或許上訴後，另一組法官來判就會翻盤；但是也不能說法院判決不合理，否則今天業者若說的是「賴董」，更指認「賴董」就是賴清德總統，不能排除業者是在鬼扯。

黃仕翰表示，就因為貪汙是重罪，法院要判有罪，在證據審酌上會更加嚴謹，即使有監聽譯文、業者指認，都不一定判有罪，何況本案是連業者都沒有指認；檢方後續上訴，應會在人證、物證上再補強證據。

依據法院說明無罪理由，「監聽譯文雖顯示陳宗彥於2012年12月26日晚間22時59分之後，與王孝瑋有疑似電話聯絡偕女出場的內容」，這裡可以看出陳宗彥疑似有前往酒店，並帶小姐出場的情況，但檢方後續無法證明有性招待。