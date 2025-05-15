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「小芸有空嗎」監聽譯文成孤證？陳宗彥判無罪 2律師解析法院新聞稿

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市新聞處長及民政局長期間，因業者請託視聽歌唱場所變更使用工程案及關說警職人員平調案，接受性招待2次遭訴，但法院判無罪；法界人士認為，等有判決書全文，再來檢視檢方提出的相關證據以及法院不採認的理由，會比較完整。

台南地院合議庭說，陳宗彥否認犯行，連家樑、王孝瑋兩名業者也否認提供性服務外，均無法確定監聽譯文所謂「陳董」即為陳宗彥。其他監聽譯文也曾出現陳向王提及他的4位朋友中，有一位也稱呼為「陳董」內容，難以確認譯文中具有一般敬稱性質的「陳董」即是陳宗彥。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵認為，目前還沒有看到判決書全文，僅從法院提供的新聞稿判斷，乍看之下檢方起訴時所提供的證據尚有待補強之處；除了新聞稿所提到的監聽譯文，究竟檢察官還有提出那些證據，法官為什麼不採納，目前尚不得而知。

黃睦涵指出，其他不利於被告的證據可能包括如陳宗彥與業者的對話記錄、檢方提出的證人證述等，目前還無法由新聞稿中得知詳情；單從現有法院資料來看，法院以檢察官僅提出監聽譯文，但沒有業者指控並說明對話記錄的內容，陳宗彥也矢口否認有何接受性招待的情事。

黃睦涵指出，如果以同樣是重罪的販毒案來譬喻，假設監聽譯文只聽到「跟上次一樣、2000、老地方見」，但藥角及藥頭都否認與毒品交易有關，這樣法院如何採信是販毒？以實務上的經驗，法院要判決被告有罪，除了監聽譯文，至少還要有廠商的證詞，用來補強監聽譯文的內容。

因此依法院發布的新聞稿，如果除了監聽譯文，檢察官無法舉出其他證據，證明被告有收受不正利益的情形，則是否已經達到毫無合理懷疑的有罪判決門檻，是值得討論的；但黃睦涵表示，等之後有判決書全文，再來檢視檢察官起訴的證據以及法院不採認其他證據的理由，會比較完整。

如之前檢方起訴提出的LINE對話紀錄截圖，包括王孝瑋提「明天務必幫忙一下」、陳宗彥回「送商業登記嗎」、王再回「配合變更登記、請協助縮短流程時間，還有消防局要跑」，以及王提「視聽歌唱場所變更使用工程」，陳則回「小芸有空嗎？」

黃睦涵認為，依據監聽譯文與截圖，即使法院採信陳宗彥有去酒店或有性交易，但檢方必須證明相關費用是由廠商支付，如果陳宗彥是自費支出，就沒有收受賄絡；再來，檢方還必須證明陳明知業者工程違規，但仍以關說、施壓方式，使經發局違法發給許可，才會有圖利的責任。如果只是幫認識的人關心行政流程，其實也不會構成刑事罪責。

曾任新北地檢署檢肅黑金專組檢察官、新北、台北地檢署主任檢察官的律師王銘裕指出，依據法院提供的新聞稿以及判決理由，本案檢察官並沒有提出足夠證據，讓法院採信陳宗彥有接受性招待；尤其貪汙罪是7年以上重罪，證據不足，法院不可能判下去。

王銘裕表示，過去偵辦公務員案件，即使有被業者指認，當事人也都會說「只有講一講，根本沒有去」；何況本案陳宗彥從頭到尾都否認有去，業者也都沒有指認「陳董」就是陳宗彥，檢方至少要有行動蒐證，拍下陳宗彥出入酒店或業者提供性交易場所的畫面。

另外，尤其是找出檢方指控、服務陳宗彥的「小芸」出來作證，如果沒有畫面、也沒有人證，證據確實薄弱；王銘裕認為，即使陳宗彥有接受性招待，但檢方也要證明有對價關係、有證據足以證明構成貪汙重罪，否則僅是道德瑕疵。

王銘裕說，由法院資料看來，檢方無法證明陳宗彥有接受性招待的事實，就算陳有幫業者關心詢問涉及經發局的業務，只要過程沒有違規、違法，純粹關心、加快行政業務作業，也不構成圖利罪。

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陳宗彥與業者Line對話截圖，圖中陳宗彥說「今早剛出使管，已請經發加速，後續消防也會追」、「經發已處理好」等語。 圖／前立委陳琬惠提供
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陳宗彥任地方公職時，疑不當接受性招待對話截圖。圖／前立委陳琬惠提供
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性招待 檢察官 證據 陳宗彥

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