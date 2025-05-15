假扮刑警查扣毒品與現金 2男被判刑7年以上

台中市劉姓男子找黃姓男子分穿假刑警背心，持道具槍，自稱是南投警察「攔檢」莊姓藥頭，取走毒品咖啡包和現金26萬8千元。彰化地方法院審結，三人犯強盜罪，幫助強盜罪被判處有期徒刑4年至7年6月。可上訴。

判決書指出，劉男網購假刑警背心、玩具槍，去年5月撥手機聯絡黃男和楊姓友人到他的租屋處會合，由楊姓友人駕駛租來的轎車，載劉、黃二人到彰化縣芬園鄉找莊姓藥頭。發現莊男的車子，劉男下車持槍喝令莊男和程姓女友下車蹲在一起。

劉男佯稱是南投縣警察，「有人檢舉你販賣毒品，這是檢察官開的搜索票，你看一下，檢察官要搜索你的車輛及住家，你自己將毒品拿出來，不配合的話，就要將你與程女帶走。」劉男出示偽造載有莊男姓名及車牌號碼的搜索票，黃男也巷下車對莊男出示1副手銬與偽造自願受搜索同意書。

莊男和程女一時緊張無法分辨劉、黃的真實身分又恐被開槍，就主動交付4包毒品咖啡包、1包愷他命。黃男搜索莊男車子，取出後座包包內的26萬8千元，劉男佯稱「這些錢及毒品都要查扣」。楊男一直在車上，等劉、黃兩人完事即載走他們，莊男察覺有異而報警。

劉、黃二人坦承行，但辯稱無結夥三人以上之強盜加重要件，開車楊男辯稱劉男說要找朋友要錢，事前不知他們扮假警察真恐嚇。

彰化地院審酌，劉、黃2人假冒警察、僭行公務員職權，並出示道具槍發出上膛聲音，致莊男、程女無法抗拒而強取現金、毒品，造成莊、程2人所受損害非輕，兼衡劉、黃2人的智識程度、家庭與經濟等一狀情狀，劉、黃2人同犯強盜罪，分別判處有期徒刑7年6月、7年，楊男幫助強盜罪判處4年。

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