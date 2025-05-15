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動物之家黑名單不知收斂…北市男子虐殺5貓 一審判刑共計9年2月

中央社／ 台北15日電

趙姓男子涉嫌虐殺5貓，北院今天依5個動保法的以虐待及傷害方式宰殺動物罪，各判刑1年9月至1年11月不等，宣告刑計9年2月。實際執行刑期待案件確定由檢方聲請裁定。

台北地方法院提供的判決摘要指出，趙男犯行對社會治安造成巨大震撼，無法從中、輕度刑度論處，形同宣示已難以想像有比本案更駭人的虐待動物犯行，也無疑是司法權蔑視立法者的顢頇表現。

北院指出，動物保護法的以虐待及傷害方式而宰殺動物罪法定最重刑，與刑法毀損罪最重刑（2年有期徒刑）相同，本罪法定最重刑本來就偏低，對趙男論處較高的刑度並無過苛。

北院表示，趙男所涉犯5罪，原可合併定應執行刑，但其另涉毒品案被判刑10月，目前由二審台灣高等法院審理中，若該案判刑確定，將可與本案合併定應執行刑，因此本案暫不定應執行刑，全案可上訴。

判決摘要表示，趙男於民國112年8月底至9月間涉嫌虐待大量貓隻，事件經新聞媒體報導及網路社團討論，他明知已被動物之家列為拒絕提供認養的「黑名單」，卻絲毫不知收斂，仍千方百計欲繼續認養貓再凌虐致死。

112年11月間，趙男威脅女友在網路認養貓，認養後未正常餵食，並分別以熱水沖噴、噴灑殺蟲劑後點火、持瓦斯罐敲擊、腳踢踹、繩索綑綁等手段虐待貓隻，導致5隻貓在短時間內相繼死亡。

趙男因畏懼處理貓隻屍體，指示女友隨意棄置或掩埋貓隻屍體。直到趙男住處鄰居得知趙男虐貓行為，遂通報台北市政府動保處，全案因而曝光。

動物之家 虐貓 認養

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