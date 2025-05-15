快訊

嗆教訓張啓楷這個後輩小子 柯建銘痛批「笨鳥不要學飛」

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

綠能弊案頻傳 嘉檢邀公務承辦人員強化教育訓練

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署今天邀集嘉義縣市政府承辦綠能業務及政風相關人員60多人，辦理「114年度綠能法令遵循專案教育訓練」，由主任檢察官江金星及、檢察官蕭仕庸擔任講師，分別講授「綠能圖利與便民」及「偵辦妨害綠能產業發展案例分享」。檢察長蔡宗熙表示，公務員秉持誠信、行政中立、執行公正、廉潔自持的態度。

蔡宗熙表示，地方基層人員在辦理綠能業者提出相關申請、審查或釋疑時，應以謹慎態度為之，並注意行政流程與法規異動；公務員及國營事業員工守法守紀精神及正確工作觀念，執行勤務時要秉持誠信、行政中立、執行公正、廉潔自持的態度。提醒公務員犯罪加重其刑、涉貪汙治罪條例等。

主任檢察官江金星以公部門公務員在承辦各項業務過程應謹守依法行政、合法裁量原則作為引言，帶入圖利與便民的區辨，再以太陽光電申設程序為例，說明申辦流程中的籌設階段、行政程序及施工階段可能引發圖利違法態樣，並針對實務上曾發生之案例進行個案解析。

檢察官蕭仕庸以實務曾偵辦某議長及議員利用所轄開發大型離岸風電案的機會，向業者索討承攬下包工程施作利益及假藉權勢向地方主管機關質詢、索討公文、提案修改自治條例等為例，說明公務員、民代常利用業者迫切取得執照之心理從中索賄，及業者遇窒礙時常未能尋正當管道解決致公益重大損害。

嘉義地檢署政風室為宣導公務員廉潔自持觀念，於課堂前播放台灣高等檢察署暨各地方檢察署共同製作以「公務員廉政倫理規範」為核心議題的AI廉政宣導短片，透過簡潔扼要的敘事手法，幫助與會者更易理解並引發共鳴，進而落實廉潔自律、守法奉公之價值理念。

嘉義地檢署針對綠能產業議題，後續將接續召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」及「綠能企業聯繫會議」，以展現政府保護綠能產業發展及地檢署永不向惡勢力妥協之決心。

嘉義地檢署今天邀集嘉義縣市政府承辦綠能業務及政風相關人員60多人，辦理「114年度綠能法令遵循專案教育訓練」。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署今天邀集嘉義縣市政府承辦綠能業務及政風相關人員60多人，辦理「114年度綠能法令遵循專案教育訓練」。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察官蕭仕庸以實例說明公務員、民代常利用業者迫切取得執照之心理從中索賄，及業者遇窒礙時常未能尋正當管道解決致公益重大損害。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察官蕭仕庸以實例說明公務員、民代常利用業者迫切取得執照之心理從中索賄，及業者遇窒礙時常未能尋正當管道解決致公益重大損害。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署主任檢察官江金星以太陽光電申設程序為例，說明申辦流程中的籌設階段、行政程序及施工階段可能引發圖利違法態樣。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署主任檢察官江金星以太陽光電申設程序為例，說明申辦流程中的籌設階段、行政程序及施工階段可能引發圖利違法態樣。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙會中致詞表示，公務員秉持誠信、行政中立、執行公正、廉潔自持的態度。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙會中致詞表示，公務員秉持誠信、行政中立、執行公正、廉潔自持的態度。圖／嘉義地檢署提供

公務員 嘉義 弊案 檢察官 綠能

延伸閱讀

台鹽綠能弊案 鴻暉蘇俊仁直言因債務與陳啓昱等人關係決裂

外島志願役男脅迫少女傳裸照 嘉檢偵結起訴

東引島志願役上兵脅迫女高中生傳裸照 嘉檢起訴

嘉縣太保市罷免選戰愈演愈烈 檢警調嚴陣以待

相關新聞

被控涉性招待獲判無罪 陳宗彥發出「這三點」聲明

行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，因業者請託視聽歌唱場所變更使用工程案及關說警職人員平調案，...

爆料兒在台中幼兒園遭不當對待 園方告她索50萬元「封口費」

台中市一所幼兒園女家長向媒體投訴，指就讀中班的幼兒遭大班生從後拉扯衣服、勒頸，致衣服後背上的標籤斷了，兒子也因此被勒的痛...

全球僅7支！神秘男法拍天價買走Richard Mille鑽表 3900萬已繳清

台中地檢署偵破台美詐騙案，自台籍廖姓女嫌手上查扣市價逾3000萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表，...

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，因業者請託視聽歌唱場所變更使用工程案及關說警職人員平調案，...

陳宗彥涉性招待案一審判無罪 南檢：研議上訴

行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，因業者請託視聽歌唱場所變更使用工程案及關說警職人員平調案，...

獨／「歐金獅欠錢還錢」字條貼滿鶯歌 驚動調查局追查

新北鶯歌今被民眾發現大街小巷貼滿歐金獅欠錢還錢字條，驚動調查局追查，也讓民眾議論紛紛，歐金獅本人對此則表示，沒有這回事，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。