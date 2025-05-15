綠能弊案頻傳 嘉檢邀公務承辦人員強化教育訓練

嘉義地檢署今天邀集嘉義縣市政府承辦綠能業務及政風相關人員60多人，辦理「114年度綠能法令遵循專案教育訓練」，由主任檢察官江金星及、檢察官蕭仕庸擔任講師，分別講授「綠能圖利與便民」及「偵辦妨害綠能產業發展案例分享」。檢察長蔡宗熙表示，公務員秉持誠信、行政中立、執行公正、廉潔自持的態度。

蔡宗熙表示，地方基層人員在辦理綠能業者提出相關申請、審查或釋疑時，應以謹慎態度為之，並注意行政流程與法規異動；公務員及國營事業員工守法守紀精神及正確工作觀念，執行勤務時要秉持誠信、行政中立、執行公正、廉潔自持的態度。提醒公務員犯罪加重其刑、涉貪汙治罪條例等。

主任檢察官江金星以公部門公務員在承辦各項業務過程應謹守依法行政、合法裁量原則作為引言，帶入圖利與便民的區辨，再以太陽光電申設程序為例，說明申辦流程中的籌設階段、行政程序及施工階段可能引發圖利違法態樣，並針對實務上曾發生之案例進行個案解析。

檢察官蕭仕庸以實務曾偵辦某議長及議員利用所轄開發大型離岸風電案的機會，向業者索討承攬下包工程施作利益及假藉權勢向地方主管機關質詢、索討公文、提案修改自治條例等為例，說明公務員、民代常利用業者迫切取得執照之心理從中索賄，及業者遇窒礙時常未能尋正當管道解決致公益重大損害。

嘉義地檢署政風室為宣導公務員廉潔自持觀念，於課堂前播放台灣高等檢察署暨各地方檢察署共同製作以「公務員廉政倫理規範」為核心議題的AI廉政宣導短片，透過簡潔扼要的敘事手法，幫助與會者更易理解並引發共鳴，進而落實廉潔自律、守法奉公之價值理念。