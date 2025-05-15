上任首視察矯正機關 桃檢長戴文亮關切戒護與反毒

繼走訪轄內醫療戒癮團隊，今年初上任的桃園地方檢察署檢察長戴文亮又率隊視察桃園監獄、八德外役監、桃園女子監獄及敦品中學等矯正機關，就違規處理、戒具使用、假釋審查、律師接見、收容人陳情等與監所首長交流，希望透過藥酒癮處遇加強毒品防治。

戴文亮在桃監典獄長高千雲、八德外役監典獄長黃鴻禧、桃園女監副典獄長紀文勝及敦品中學校長郭宗裕分別陪同與各監所人員交流，他肯定各監所以有限資源開發智慧管理模式，提升管理效率，並關心收容人生活環境與習藝狀況，如「一人一床」及夏季空調措施，確保監所環境更加人性化。

桃園監獄為全國超收排名第一，積極運用「協調寄禁、盡速解還」與「機動移監」緩解壓力，並運用AI動畫與智慧購物系統，與桃園醫院合作推動整合性藥癮治療，透過心理治療、衛教課程與資源轉介，幫助毒品犯減少再犯率，成功銜接社會；八德外役監為新建智慧監獄，關注高齡收容人健康，採用智慧手環監測與電子化管理，並結合專業師資宣導物質濫用處遇。

桃園女子監獄運用人臉辨識系統提升門禁安全、落實例行安檢，並與桃園療養院合作評估精神疾患與成癮，出監後持續追蹤輔導；少年矯正機構敦品中學以以「陪伴教育」為核心，提供多元技職訓練並輔導考取證照，協助學生復歸。

戴文亮也分享早期曾於岩灣職訓總隊服務的獄政經驗，深知獄政管理與囚情穩定的重要性，叮囑各監所首長務必依法務部宣示，加強落實藥酒癮處遇措施，視察各監所將依規定分案，並依刑事訴訟法規定，視察結果陳送法院。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康