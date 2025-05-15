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全球僅7支！神秘男法拍天價買走Richard Mille鑽表 3900萬已繳清
台中地檢署偵破台美詐騙案，自台籍廖姓女嫌手上查扣市價逾3000萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表，因屬犯罪所得，昨舉辦法拍由1名白衣年輕男子以3900萬元買下，創下行政執行署法拍動展最高紀錄，白衣男得標後低調未受訪，今中午前已匯款繳清，近期將赴中檢取貨。
中檢偵辦台美詐騙案，指揮刑事局國際科今年1月24日在桃園國際機場逮到剛回台的廖女（36歲），發現她手上戴著Richard Mille，手機綁定的冷錢包也有4顆比特幣、122萬顆泰達幣，身懷破億元直接入境台灣，落網相當不配合，全程緘默。
檢警認定相關物均為犯罪所得予以扣押，經廖女同意後偵查中變價，因Richard Mille粉紅鑽表價值不菲，檢方聯絡原廠技師跨海鑑定，確認是全球僅7支的稀有物，為了保持原狀避免損壞也事先封膜，該表初期由刑事局保管，後移到中檢贓物庫保存，直到昨天法拍才亮相。
昨下午輪到Richard Mille法拍時，ㄧ開始就有人喊出1200萬元，競標過程激烈，最後由1名白衣年輕男子以3900萬元拍定，男子僅表示要自用，其餘低調不受訪。
通常法拍結束後，經確認得標者會隨即銀貨兩訖，但這次標的物以3900萬元天價拍出，昨第一時間並未完成付款、取貨。
據了解，該名得標的神秘白衣男子，今天中午前就已經將3900萬元款項匯到行政執行署台中分署帳戶內，分署對帳確認後行公文予台中地檢署執行科，將再通知當事人到場，經三方確認後才會自贓物庫將手表取出，且全程錄影確保交貨程序無誤。
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